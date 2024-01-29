Бориса Надеждина могут признать иностранным агентом

В Генпрокуратуре России рассмотрят обращение общественника Виталия Бородина с просьбой проверить политика Бориса Надеждина на предмет получения им иностранного финансирования. В случае подтверждения фактов получения им средств из-за рубежа Бородин просит признать Надеждина физлицом-иноагентом.

В обращении на имя российского генерального прокурора Игоря Краснова, с которым ознакомился RT, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) указывает на антивоенные призывы Надеждина и его критику СВО.

Общественник полагает, что собирающийся выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России Надеждин выступает против курса государства на пресечение пропаганды нацизма, экстремизма и идеологии ЛГБТ*.

Также Бородин в своём обращении указывает на то, что Надеждина поддерживает покинувшая страну либеральная оппозиция, в том числе Михаил Ходорковский**. Помимо этого, в обращении руководителя ФБПК приводятся факты взаимодействия штаба Надеждина с представителями команды Навального***.

Общественник считает, что в лице Надеждина «либералы» продвигают кандидата, готового проталкивать в России повестку «западных кураторов».

В связи с изложенными фактами Бородин просит Генпрокуратуру проверить Надеждина на предмет получения иностранного финансирования и в случае подтверждения инициировать вопрос о признании политика иностранным агентом.

Ранее Виталий Бородин направлял обращение о возбуждении в отношении солиста группы «Щенки» Максима Тесли уголовного дела за пропаганду ЛГБТ.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

*** Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.