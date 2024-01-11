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Суд Петербурга оставил под арестом вокалиста группы «Щенки»

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Городской суд Санкт-Петербурга оставил под арестом вокалиста группы «Щенки» Максима Тесли (Моисеева).
Суд Петербурга оставил под арестом вокалиста группы «Щенки»
  • РИА Новости

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

«Постановление районного суда оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Ранее Калининский районный суд города Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности Моисеева, который выступил на концерте в одном носке.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить Моисеева на дискредитацию ВС России.

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