Суд Петербурга оставил под арестом вокалиста группы «Щенки»
- РИА Новости
Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.
«Постановление районного суда оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения», — говорится в сообщении.
Ранее Калининский районный суд города Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности Моисеева, который выступил на концерте в одном носке.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить Моисеева на дискредитацию ВС России.