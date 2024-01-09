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Глава ФПБК призвал проверить солиста группы «Щенки» на дискредитацию ВС России

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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить солиста группы «Щенки» Максима Моисеева (Тесли) на дискредитацию ВС России.
Глава ФПБК призвал проверить солиста группы «Щенки» на дискредитацию ВС России
  • Gettyimages.ru

Он уже отправил соответствующее обращение в МВД России по Москве. Документ есть в распоряжении RT.

По его словам, в стихах музыканта, которые он выкладывал в Telegram, содержится критика политики государства и СВО. Сейчас записи со стихами удалены из соцсетей Моисеева.

Ранее Бородин заявил, что готовит обращение для возбуждения уголовного дела о пропаганде ЛГБТ* в отношении солиста группы «Щенки».

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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