Глава ФПБК призвал проверить солиста группы «Щенки» на дискредитацию ВС России

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить солиста группы «Щенки» Максима Моисеева (Тесли) на дискредитацию ВС России.

Он уже отправил соответствующее обращение в МВД России по Москве. Документ есть в распоряжении RT.

По его словам, в стихах музыканта, которые он выкладывал в Telegram, содержится критика политики государства и СВО. Сейчас записи со стихами удалены из соцсетей Моисеева.

Ранее Бородин заявил, что готовит обращение для возбуждения уголовного дела о пропаганде ЛГБТ* в отношении солиста группы «Щенки».

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.