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Глава ФПБК призвал проверить на пропаганду ЛГБТ солиста группы «Щенки»

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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин готовит обращение для возбуждения уголовного дела о пропаганде ЛГБТ* в отношении солиста группы «Щенки» Максима Тесли.

«Солист группы «Щенки» вышел на сцену в одном носке в Петербурге», — написал он в Telegram, добавив, что музыкант попытался повторить «костюм» рэпера Vacio.

Бородин подчеркнул, что готовит обращение для возбуждения уголовного дела.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Лобарев сообщил RT, что музыканту Vacio (Николаю Васильеву) вручили повестку в военкомат.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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