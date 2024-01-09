Суд в Петербурге арестовал музыканта группы «Щенки» после скандального концерта
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Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, Моисеева признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй о мелком хулиганстве.
«Суд назначил наказание в виде административного ареста на срок десять суток», — говорится в сообщении.
Моисеев стал участником скандала после того, как вышел на сцену в Петербурге в одном носке. Позднее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить музыканта на предмет пропаганды ЛГБТ*.
Ранее стало известно о задержании Моисеева в аэропорту Петербурга. После этого музыканта доставили в Калининский суд.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.