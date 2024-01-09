Суд в Петербурге арестовал музыканта группы «Щенки» после скандального концерта

Калининский районный суд города Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности солиста группы «Щенки» Максима Моисеева, который выступил на концерте в одном носке.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, Моисеева признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй о мелком хулиганстве.

«Суд назначил наказание в виде административного ареста на срок десять суток», — говорится в сообщении.

Моисеев стал участником скандала после того, как вышел на сцену в Петербурге в одном носке. Позднее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить музыканта на предмет пропаганды ЛГБТ*.

Ранее стало известно о задержании Моисеева в аэропорту Петербурга. После этого музыканта доставили в Калининский суд.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.