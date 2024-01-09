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Музыканта группы «Щенки» Моисеева доставили в суд после скандального выступления

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Музыканта группы «Щенки» Максима Моисеева, задержанного после скандального выступления, доставили в суд.
Музыканта группы «Щенки» Моисеева доставили в суд после скандального выступления
  • РИА Новости

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«В Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга доставили «героя с носком», — говорится в сообщении.

Ранее источник RT сообщил, что Моисеева задержали в аэропорту Санкт-Петербурга.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщал, что готовит обращение для возбуждения уголовного дела о пропаганде ЛГБТ* в отношении солиста группы «Щенки».

По его словам, музыкант попытался повторить «костюм» рэпера Vacio на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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