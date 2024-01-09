Источник RT сообщил о задержании музыканта группы «Щенки» в Петербурге

Солиста группы «Щенки» Максима Моисеева задержали в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково после скандального выступления.

Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин готовит обращение для возбуждения уголовного дела о пропаганде ЛГБТ* в отношении солиста группы «Щенки».

Он подчеркнул, что музыкант попытался повторить «костюм» рэпера Vacio на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.