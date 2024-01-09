Источник RT сообщил о задержании музыканта группы «Щенки» в Петербурге
- globallookpress.com
Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин готовит обращение для возбуждения уголовного дела о пропаганде ЛГБТ* в отношении солиста группы «Щенки».
Он подчеркнул, что музыкант попытался повторить «костюм» рэпера Vacio на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.