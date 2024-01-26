Полтора дня на морозе и благодарность президенту: в Россию вернулись выжившие при крушении самолёта в Афганистане
В Россию вернулись выжившие при крушении самолёта в Афганистане
- RT
Ранним утром 26 января в аэропорту Внуково приземлился самолёт, на борту которого находились четверо россиян — пилоты Аркадий Грачёв и Дмитрий Беляков, медики Игорь Сывороткин и Павел Поляков —, выживших при крушении самолёта Falcon 10 в Афганистане.
Как рассказал пилот Аркадий Грачёв, падения самолёта не было, его удалось посадить.
«В результате наших грамотных действий мы действительно посадили самолёт, мы не упали, мы сели на пике горы», — сказал он.
Причиной ЧП, по его словам, стали технические проблемы.
Он также опроверг сообщения СМИ о якобы похищенном с борта после катастрофы $1 млн.
«Там личные деньги [были]... Они [афганцы] пришли помогать, надо было как-то отблагодарить. Конечно, какие-то денежки небольшие мы им дали», — пояснил он.
- Выжившие при крушении самолёта Falcon 10 россияне прилетели в Москву
Пилот отметил, что ему и другим выжившим пришлось провести «полтора дня на морозе».
«Дошло до того, что шнурки приходилось жечь, греться, потом нас медики начали вытаскивать. Нас выводили с высоты четыре тысячи метров по глубокому снегу, порядка пяти часов мы шли к деревне», — заметил Грачёв.
Он также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за налаживание отношений между Москвой и Кабулом.
«Нас воспринимали как братьев — каждого», — сказал пилот.
По его словам, когда выжившие россияне лежали в больнице, к ним постоянно приходили делегации, интересовались здоровьем и тем, какую помощь они могут оказать.
В свою очередь, медик Игорь Сывороткин рассказал детали ЧП.
«В окно увидели горы внизу самолёта и поняли, что что-то происходит не так. Потом сгруппировались, удар. Очнулся — вылезаю из снега, — сказал он. — После падения мы нашли в себе силы, собрали все необходимые вещи, обустроили место в самолёте, чтобы не замёрзнуть».
По его словам, на следующее утро после крушения он сходил за помощью в близлежащую деревню: «Я пришёл в деревню, попросил, чтобы за моими друзьями сходил поисковый отряд из местных жителей».
После этого на место ЧП прибыли талибы*, которые отправили за россиянами спасательный вертолёт.
Медик также подчеркнул, что о гибели Анны Евсюковой стало известно сразу после авиакатастрофы.
«У неё были видимые травмы, несовместимые с жизнью. Мужа уже обнаружили наутро... Его выбросило из разлома самолёта, и он оказался под крылом», — пояснил
По его словам, мужчина во время перелёта находился в хвостовой части самолёта, а его жена, которая во время перевозки находилась на аппарате ИВЛ, — в средней.
Наряду с этим второй пилот Falcon 10 Дмитрий Беляков полагает, что техническая неисправность самолёта была связана с топливом.
«Это наличие льда, что нарушило поступление из основных танков в расходные баки», — цитирует его ТАСС.
Крушение Falcon 10
В 19:30 мск 20 января в афганской провинции Бадахшан потерпел крушение самолёт Falcon 10, на борту которого находились шесть человек. В СК России рассматривали различные версии произошедшего, одна из приоритетных — технические причины в виде отказа двигателей.
После ЧП посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов подтвердил, что Анна и Анатолий Евсюковы погибли.
Как выяснил RT, медики Павел Попов и Игорь Сывороткин должны были сопровождать из Таиланда россиянку с неизвестной инфекцией. Они были наняты для работы на рейсе санавиации в специализированной фирме «Медаэро-Сервис».
При этом источник RT, знакомый с ситуацией, сообщил, что у компании «Атлетик-групп», владеющей Falcon 10, не было разрешения на проведение санитарных рейсов. Разбившимся самолётом в равных долях владеют директор «Атлетик-групп» Екатерина Агапова и пилот Аркадий Грачёв. Они являются бывшими супругами, сейчас находятся в разводе.
Накануне адвокат Агаповой Владислав Шуляковский сообщил, что следствие не стало выдвигать обвинений в её адрес.
* Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.