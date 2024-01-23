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RT: у компании — владельца Falcon 10 не было разрешения на санитарные рейсы

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У компании, владевшей самолётом Falcon 10, потерпевшим крушение в Афганистане, не было разрешения на проведение санитарных рейсов, сообщил RT источник, знакомый с ситуацией.
RT: у компании — владельца Falcon 10 не было разрешения на санитарные рейсы
  • AFP
  • © Omer ABRAR

По данным RT, у следователей есть много вопросов к пилотам самолёта Дмитрию Белякову и Аркадию Грачёву, но допросить их пока не удаётся, поскольку они находятся в Афганистане.

Лётчики в материалах уголовного дела имеют статус потерпевших.

По словам источника RT, разбившимся Falcon 10 в равных долях владеют директор «Атлетик-групп» Екатерина Агапова и Грачёв. Они являются бывшими супругами, сейчас находятся в разводе.

Предпринимательница утверждает, что ничего не знала о полёте экс-мужа и рейсе, которым планировалось доставить из Таиланда в Россию заболевшую россиянку.

Перелёт был организован родными заболевшей в Таиланде Анны Евсюковой через страховую компанию. Источник рассказал, что у «Атлетик-групп» не было опыта подобных рейсов и необходимой для этого лицензии.

Также сообщается, что пилоты Беляков и Грачёв организовали перелёт через свою фирму «Джет Аэро», но и у неё не было лицензии на коммерческие перевозки и санитарные рейсы, добавил источник.

Ранее в Росавиации заявили, что четыре человека, находившиеся на борту самолёта Falcon 10, который разбился в Афганистане, живы. Ещё два человека, по предварительным данным, погибли.

RT выяснил, что два врача, члены экипажа рухнувшего в Афганистане самолёта Falcon 10, были наняты для работы на рейсе санавиации в специализированной фирме «Медаэро-Сервис».

RT поговорил с отцом пилота Аркадия Грачёва, выжившего при крушении самолёта Falcon 10 в Афганистане.

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