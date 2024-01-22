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RT поговорил с отцом одного из выживших при крушении самолёта в Афганистане

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RT поговорил с отцом пилота Аркадия Грачёва, выжившего при крушении самолёта Falcon 10 в Афганистане.
RT поговорил с отцом одного из выживших при крушении самолёта в Афганистане
  • AFP
  • © Omer ABRAR

По словам собеседника RT, он знал маршрут полёта сына, и сначала семья думала, что пилот погиб.

Он добавил, что в горах, где была совершена жёсткая посадка, сложно выжить, поэтому родственники Грачёва надеялись, что хотя бы найдутся тела. Затем появилась информация, что Аркадий и ещё три человека выжили.

«До обеда мы его хоронили, принимали соболезнования, а после обеда хвалили Бога, что такое чудо: пилоты — герои, посадили самолёт в таких сложных условиях», — сказал отец лётчика.

Он также рассказал, что у его сына большой опыт полётов. По его версии, авиакатастрофа произошла из-за течи в бензопроводе.

Ранее в Росавиации заявили, что четыре человека, находившиеся на борту самолёта Falcon 10, который разбился в Афганистане, живы. Ещё два человека, по предварительным данным, погибли.

RT выяснил, что два врача, члены экипажа рухнувшего в Афганистане самолёта Falcon 10, были наняты для работы на рейсе санавиации в специализированной фирме «Медаэро-Сервис».

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