RT выяснил, что за врачи были на борту рухнувшего в Афганистане самолёта

Двое врачей, членов экипажа рухнувшего в Афганистане самолёта Falcon 10, были наняты для работы на рейсе санавиации в специализированной фирме «Медаэро-Сервис».

Как выяснил RT, медики Павел Попов и Игорь Сывороткин должны были сопровождать из Таиланда россиянку с неизвестной инфекцией.

Судя по прайсу, заказчику их услуги могли обойтись минимум в 230 тыс. рублей. Организацией рейса при этом занималась другая компания, которая наняла медиков в качестве подрядчиков.

Попов — один из самых опытных реаниматологов-анестезиологов в Москве. В санавиации он уже более десяти лет и неоднократно сопровождал эвакуационные рейсы с россиянами на борту из других стран, рассказали RT в «Медаэро-Сервисе».

В компании пояснили, что сейчас пытаются выйти на связь со своими сотрудниками и выяснить их состояние здоровья. Афганские власти пишут, что выживших членов экипажа уже доставили в Кабул.

Ранее в Росавиации заявили, что четыре человека, находившиеся на борту самолёта Falcon 10, который разбился в Афганистане, живы.

Телеканал Afghanistan International сообщил, что один из россиян, выживших после крушения самолёта в Афганистане, смог выйти к селу и на языке жестов попросил местных жителей о помощи.