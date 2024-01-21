В Афганистане нашли самолёт Falcon 10, предварительно, четыре человека живы

Четыре человека, находившиеся на борту самолёта Falcon 10, который разбился в Афганистане, живы.

Об этом сообщили в Росавиации.

«Местная наземная поисково-спасательная служба нашла самолёт Falcon 10», — сообщает ведомство в Telegram.

При этом из шести человек, находившихся на борту самолёта, предварительно, четверо живы, они получили различные травмы.

Судьба двоих человек уточняется.

Ранее агентство Aamaj News сообщило, что пассажирский самолёт потерпел крушение в горах провинции Бадахшан в Афганистане.

На его борту находились российские граждане.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.