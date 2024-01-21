В Афганистане нашли самолёт Falcon 10, предварительно, четыре человека живы
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Об этом сообщили в Росавиации.
«Местная наземная поисково-спасательная служба нашла самолёт Falcon 10», — сообщает ведомство в Telegram.
При этом из шести человек, находившихся на борту самолёта, предварительно, четверо живы, они получили различные травмы.
Судьба двоих человек уточняется.
Ранее агентство Aamaj News сообщило, что пассажирский самолёт потерпел крушение в горах провинции Бадахшан в Афганистане.
На его борту находились российские граждане.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело.