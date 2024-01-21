СК возбудил дело по факту крушения в Афганистане самолёта с россиянами на борту
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолёта в Афганистане с российскими гражданами на борту», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, предварительно, на борту находились шесть человек, среди которых есть российские граждане.
Ранее агентство Aamaj News сообщило, что индийский пассажирский самолёт потерпел крушение в горах провинции Бадахшан в Афганистане.
Позже в Росавиации заявили, что вечером в субботу, 20 января, перестал выходить на связь самолёт Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов России.
На борту находились шесть человек.