СК возбудил дело по факту крушения в Афганистане самолёта с россиянами на борту

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения частного самолёта Falcon 10, пропавшего с радаров в горах Афганистана, на борту которого находились российские граждане.

«Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолёта в Афганистане с российскими гражданами на борту», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, предварительно, на борту находились шесть человек, среди которых есть российские граждане.

Ранее агентство Aamaj News сообщило, что индийский пассажирский самолёт потерпел крушение в горах провинции Бадахшан в Афганистане.

Позже в Росавиации заявили, что вечером в субботу, 20 января, перестал выходить на связь самолёт Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов России.

На борту находились шесть человек.

Самолёт летел из Индии в Россию через Узбекистан.