Пропавший с радаров в Афганистане самолёт летел в Москву через Ташкент

Частный самолёт Falcon 10, пропавший с радаров в Афганистане, летел из Индии в Россию через Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В сообщении отмечается, что воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая — Ташкент — Жуковский.

Находясь в воздушном пространстве Афганистана около границы с Таджикистаном, самолёт перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров.

Пропавший с радаров в Афганистане самолёт был зарегистрирован в России.

Ранее агентство Aamaj News сообщало, что индийский пассажирский самолёт потерпел крушение в горах провинции Бадахшан в Афганистане.