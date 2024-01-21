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Пропавший с радаров в Афганистане самолёт летел в Москву через Ташкент

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Частный самолёт Falcon 10, пропавший с радаров в Афганистане, летел из Индии в Россию через Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Пропавший с радаров в Афганистане самолёт летел в Москву через Ташкент
  • Gettyimages.ru

В сообщении отмечается, что воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая — Ташкент — Жуковский.

Находясь в воздушном пространстве Афганистана около границы с Таджикистаном, самолёт перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров.

Пропавший с радаров в Афганистане самолёт был зарегистрирован в России.

Ранее агентство Aamaj News сообщало, что индийский пассажирский самолёт потерпел крушение в горах провинции Бадахшан в Афганистане.

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