Пропавший с радаров в Афганистане самолёт летел в Москву через Ташкент
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В сообщении отмечается, что воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая — Ташкент — Жуковский.
Находясь в воздушном пространстве Афганистана около границы с Таджикистаном, самолёт перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров.
Пропавший с радаров в Афганистане самолёт был зарегистрирован в России.
Ранее агентство Aamaj News сообщало, что индийский пассажирский самолёт потерпел крушение в горах провинции Бадахшан в Афганистане.