Росавиация: пропавший в Афганистане самолёт Falcon зарегистрирован в России
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Об этом ведомство написало в Telegram.
«Перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров самолёт Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, на борту судна находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира.
Ранее агентство Aamaj News сообщило, что индийский пассажирский самолёт потерпел крушение в горах провинции Бадахшан в Афганистане.