Росавиация: пропавший в Афганистане самолёт Falcon зарегистрирован в России

В Росавиации заявили, что вечером в субботу, 20 января, перестал выходить на связь самолёт Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов России.

Об этом ведомство написало в Telegram.

«Перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров самолёт Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на борту судна находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира.

Ранее агентство Aamaj News сообщило, что индийский пассажирский самолёт потерпел крушение в горах провинции Бадахшан в Афганистане.