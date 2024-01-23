СК допустил, что причиной крушения Falcon 10 в Афганистане стал отказ двигателей

Следствие рассматривает различные версии крушения самолёта с россиянами в Афганистане, одна из приоритетных — отказ двигателей.

«Следствием во взаимодействии с послом России в Афганистане и представителями Росавиации получена информация о состоянии российских граждан, принимаются все необходимые меры для транспортировки их в Москву, рассматриваются различные версии произошедшего, одна из приоритетных — технические причины в виде отказа двигателей», — сообщил Следственный комитет.

20 января в Афганистане разбился самолёт Falcon 10. Борт из Москвы вылетел за супружеской парой, находящейся в Таиланде, для транспортировки их в Россию. Он перестал выходить на связь, когда совершал полёт над Афганистаном обратно в Москву.

Два пилота и двое медработников выжили, двое пассажиров погибли.

Источник RT, знакомый с ситуацией, сообщил, что у компании, владевшей самолётом Falcon 10, не было разрешения на проведение санитарных рейсов.