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Четверо выживших в авиакатастрофе в Афганистане россиян прилетели в Москву

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Четверо россиян, находившихся на упавшем в Афганистане самолёте, прибыли в Россию.

Об этом пишет РИА Новости.

Самолёт приземлился в аэропорту Внуково.

На борту находятся два пилота и два медика, которые выжили в авиакатастрофе.

Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что четверо россиян, выживших после крушения самолёта Falcon 10 в афганских горах, вылетели из Кабула в Москву.

Издание Hasht e Subh со ссылкой на местные источники писало, что из потерпевшего крушение в горах Афганистана самолёта Falcon 10, на борту которого находились российские граждане, пропало $1,2 млн.

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