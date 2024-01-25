Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане вылетели из Кабула в Москву

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что четверо россиян, выживших после крушения самолёта Falcon 10 в афганских горах, вылетели из Кабула в Москву.

«Два пилота и два медика, которые выжили в авиакатастрофе на севере Афганистана, летят из Кабула домой», — рассказал он РИА Новости.

Ранее в Росавиации заявили, что четыре человека, находившиеся на борту самолёта Falcon 10, который разбился в Афганистане, живы. Ещё два человека, по предварительным данным, погибли.

RT выяснил, что два врача, члены экипажа рухнувшего в Афганистане самолёта Falcon 10, были наняты для работы на рейсе санавиации в специализированной фирме «Медаэро-Сервис».