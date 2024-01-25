Hasht e Subh: из упавшего в Афганистане самолёта с россиянами пропали $1,2 млн

Из потерпевшего крушение в горах Афганистана самолёта Falcon 10, на борту которого находились российские граждане, пропали $1,2 млн.

Об этом информирует издание Hasht e Subh со ссылкой на местные источники.

В статье говорится, что установление всех деталей и расследование дела уже начато по приказу заместителя премьер-министра Мухаммада Хасана Ахунда.

Комиссию по расследованию назначил губернатор от «Талибана»* провинции Бадахшан.

Следствие рассматривает различные версии крушения самолёта с россиянами в Афганистане, одна из приоритетных — отказ двигателей.

Ранее в Росавиации заявили, что четыре человека, находившиеся на борту самолёта Falcon 10, который разбился в Афганистане, живы. Ещё два человека, по предварительным данным, погибли.

RT выяснил, что два врача, члены экипажа рухнувшего в Афганистане самолёта Falcon 10, были наняты для работы на рейсе санавиации в специализированной фирме «Медаэро-Сервис».

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.