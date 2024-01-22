Посол подтвердил гибель супругов из России в авиакатастрофе в Афганистане
- AFP
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Об этом сообщило РИА Новости.
«К сожалению, двое погибли в результате авиакатастрофы. Это супружеская пара Анатолий и Анна Евсюковы», — заявил он.
Глава диппредставительства выразил соболезнования родным и близким погибших.
По его словам, всего на борту находились шесть человек.
Четырёх пострадавших вывезли специальным рейсом в Кабул.
Телеканал Afghanistan International сообщил, что один из россиян, выживших после крушения самолёта в Афганистане, смог выйти к селу и на языке жестов попросил местных жителей о помощи.