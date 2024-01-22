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Посол подтвердил гибель супругов из России в авиакатастрофе в Афганистане

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Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов подтвердил гибель российской супружеской пары при крушении самолёта Falcon 10 в провинции Бадахшан.
Посол подтвердил гибель супругов из России в авиакатастрофе в Афганистане
  • AFP
  • © Omer ABRAR

Об этом сообщило РИА Новости

«К сожалению, двое погибли в результате авиакатастрофы. Это супружеская пара Анатолий и Анна Евсюковы», — заявил он.

Глава диппредставительства выразил соболезнования родным и близким погибших.

По его словам, всего на борту находились шесть человек.

Четырёх пострадавших вывезли специальным рейсом в Кабул.

Телеканал Afghanistan International сообщил, что один из россиян, выживших после крушения самолёта в Афганистане, смог выйти к селу и на языке жестов попросил местных жителей о помощи.

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