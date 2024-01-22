Четырёх выживших при авиакатастрофе в Афганистане россиян доставили в Кабул
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Об этом в своём аккаунте в соцсети X (ранее — Twitter) проинформировал представитель временного правительства Афганистана, сформированного «Талибаном»*, Забихулла Муджахид.
«Четверо спасённых членов экипажа самолёта, потерпевшего крушение в Бадахшане, были доставлены в Кабул», — цитирует его ТАСС.
Муджахид также назвал хорошим состояние здоровья пострадавших. По его словам, им оказали первую помощь.
Ранее в Росавиации заявили, что четыре человека, находившиеся на борту самолёта Falcon 10, который разбился в Афганистане, живы. Ещё два человека, по предварительным данным, погибли.
Телеканал Afghanistan International сообщил, что один из россиян, выживших после крушения самолёта в Афганистане, смог выйти к селу и на языке жестов попросил местных жителей о помощи.
RT выяснил, что два врача, члены экипажа рухнувшего в Афганистане самолёта Falcon 10, были наняты для работы на рейсе санавиации в специализированной фирме «Медаэро-Сервис».
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.