Четырёх выживших при авиакатастрофе в Афганистане россиян доставили в Кабул

Четырёх выживших после крушения самолёта Falcon 10 в Афганистане граждан России доставили в Кабул.

Об этом в своём аккаунте в соцсети X (ранее — Twitter) проинформировал представитель временного правительства Афганистана, сформированного «Талибаном»*, Забихулла Муджахид.

«Четверо спасённых членов экипажа самолёта, потерпевшего крушение в Бадахшане, были доставлены в Кабул», — цитирует его ТАСС.

Муджахид также назвал хорошим состояние здоровья пострадавших. По его словам, им оказали первую помощь.

Ранее в Росавиации заявили, что четыре человека, находившиеся на борту самолёта Falcon 10, который разбился в Афганистане, живы. Ещё два человека, по предварительным данным, погибли.

Телеканал Afghanistan International сообщил, что один из россиян, выживших после крушения самолёта в Афганистане, смог выйти к селу и на языке жестов попросил местных жителей о помощи.

RT выяснил, что два врача, члены экипажа рухнувшего в Афганистане самолёта Falcon 10, были наняты для работы на рейсе санавиации в специализированной фирме «Медаэро-Сервис».

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.