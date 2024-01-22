RT в Telegram
Подпишись

Четырёх выживших при авиакатастрофе в Афганистане россиян доставили в Кабул

Короткая ссылка
Четырёх выживших после крушения самолёта Falcon 10 в Афганистане граждан России доставили в Кабул.
Четырёх выживших при авиакатастрофе в Афганистане россиян доставили в Кабул
  • Gettyimages.ru
  • © Bashir Rasa

Об этом в своём аккаунте в соцсети X (ранее — Twitter) проинформировал представитель временного правительства Афганистана, сформированного «Талибаном»*, Забихулла Муджахид.

«Четверо спасённых членов экипажа самолёта, потерпевшего крушение в Бадахшане, были доставлены в Кабул», — цитирует его ТАСС.

Муджахид также назвал хорошим состояние здоровья пострадавших. По его словам, им оказали первую помощь.

Ранее в Росавиации заявили, что четыре человека, находившиеся на борту самолёта Falcon 10, который разбился в Афганистане, живы. Ещё два человека, по предварительным данным, погибли.

Телеканал Afghanistan International сообщил, что один из россиян, выживших после крушения самолёта в Афганистане, смог выйти к селу и на языке жестов попросил местных жителей о помощи.

RT выяснил, что два врача, члены экипажа рухнувшего в Афганистане самолёта Falcon 10, были наняты для работы на рейсе санавиации в специализированной фирме «Медаэро-Сервис».

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить