RT в Telegram
Подпишись

Следствие не выдвинуло обвинений собственнику авиакомпании, владеющей Falcon 10

Короткая ссылка
Следствие не выдвигало обвинений в адрес владельца авиакомпании «Атлетик-групп» Екатерине Агаповой после допроса, заявил её адвокат Владислав Шуляковский.
Следствие не выдвинуло обвинений собственнику авиакомпании, владеющей Falcon 10
  • РИА Новости

«Агапова Е.А. была допрошена следователем Следственного комитета Российской Федерации в качестве свидетеля, никаких обвинений ей не предъявляется», — сказал он ТАСС.

По словам адвоката, Агапова — единоличный владелец авиакомпании, но при этом ей принадлежит лишь 11% доли Falcon 10.

Телеканал Afghanistan International ранее сообщил, что один из россиян, выживших после крушения самолёта в Афганистане, смог выйти к селу и на языке жестов попросил местных жителей о помощи.

RT выяснил, что два врача, члены экипажа рухнувшего в Афганистане самолёта Falcon 10, были наняты для работы на рейсе санавиации в специализированной фирме «Медаэро-Сервис».

Четверо россиян, выживших после крушения самолёта Falcon 10 в афганских горах, уже вылетели из Кабула в Москву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить