Следствие не выдвинуло обвинений собственнику авиакомпании, владеющей Falcon 10

Следствие не выдвигало обвинений в адрес владельца авиакомпании «Атлетик-групп» Екатерине Агаповой после допроса, заявил её адвокат Владислав Шуляковский.

«Агапова Е.А. была допрошена следователем Следственного комитета Российской Федерации в качестве свидетеля, никаких обвинений ей не предъявляется», — сказал он ТАСС.

По словам адвоката, Агапова — единоличный владелец авиакомпании, но при этом ей принадлежит лишь 11% доли Falcon 10.

Телеканал Afghanistan International ранее сообщил, что один из россиян, выживших после крушения самолёта в Афганистане, смог выйти к селу и на языке жестов попросил местных жителей о помощи.

RT выяснил, что два врача, члены экипажа рухнувшего в Афганистане самолёта Falcon 10, были наняты для работы на рейсе санавиации в специализированной фирме «Медаэро-Сервис».

Четверо россиян, выживших после крушения самолёта Falcon 10 в афганских горах, уже вылетели из Кабула в Москву.