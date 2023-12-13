Союзная оборона: как развивается сотрудничество России и Белоруссии в военной сфере
Россия ратифицировала соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров
- Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко
- РИА Новости
- © Владимир Смирнов
Президент России Владимир Путин накануне подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.
«Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь, подписанное в городе Минске 28 марта 2023 года», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Глава государства также подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в российско-белорусское соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года.
Поправки уточняют вопросы реализации положений нормативных правовых документов в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства, а также порядок совместного планирования и применения региональной группировки войск Белоруссии и России, финансирования совместных мероприятий оперативной, мобилизационной и боевой подготовки.
Общие подходы в подготовке армии
Как следует из текста соглашения, учебно-боевые центры «предназначены для совместной подготовки военнослужащих вооружённых сил сторон, практической отработки ими задач боевой подготовки (боевого дежурства) и повышения уровня слаженности и боевой выучки».
Среди задач учебно-боевых центров в соглашении указаны обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения и унификация боевой подготовки вооружённых сил двух стран.
- Российские и белорусские военнослужащие в ходе совместных занятий по боевой подготовке
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
Руководство повседневной деятельностью совместных контингентов будет осуществлять объединённое командование. Центры будут открываться на основании совместных решений российского и белорусского министерств обороны, которые определят направления их деятельности, состав, структуру, численность, места дислокации, сроки формирования и порядок функционирования.
Личный состав воинских контингентов в период выполнения совместных задач будет носить форму и знаки различия своих государств, если уполномоченными органами сторон не будет принято иного решения, говорится в документе.
Организация повседневной деятельности центра по боевой подготовке, дежурству, караульной и внутренней службе возлагается на командира воинской части, на базе которой центр сформирован, и согласовывается с Министерством обороны направляющей стороны. Кроме того, соглашением предусматривается, что принимающая сторона обеспечивает воинский контингент необходимым недвижимым имуществом. Инженерно-аэродромное обеспечение центра также осуществляется силами и средствами принимающей стороны.
Ремонт вооружения, военной и специальной техники, транспортных средств, а также их сервисное обслуживание будут осуществлять организации той страны, которой они принадлежат.
По словам научного сотрудника Института философии НАН Белоруссии Алексея Дзерманта, подписание этого соглашения обусловлено общими задачами, которые Россия и Белоруссия решают в рамках военного сотрудничества в Союзном государстве.
«Нужно иметь общие стандарты, общие подходы в подготовке армии. Ведь и вызовы у нас общие. Военные должны уметь управлять техникой, которая в основном производится в России. Так что такие центры необходимы, тем более что у российской армии сейчас накоплен огромный опыт в связи с проведением СВО. Белорусам надо этот опыт перенимать», — заявил аналитик в беседе с RT.
Он добавил, что подобное сотрудничество свидетельствует о развитии интеграции между двумя странами в военной сфере.
«Эта интеграция не только охватывает покупку вооружения, но и предусматривает общие регламенты, стандарты, чтобы военнослужащие обеих стран не испытывали никаких проблем», — считает Дзермант.
Аналогичной точки зрения придерживается главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Совместная подготовка — это повышение оперативной совместимости российских и белорусских военных. Ведь у нас уже есть общая региональная группировка войск, единая система оперативного и боевого планирования. Поэтому должно быть реализовано максимальное совмещение по стандартам, принципам и целям военной подготовки», — сказал эксперт в комментарии RT.
ПВО и ядерное оружие
Стоит отметить, что в последние годы сотрудничество России и Белоруссии в военной сфере планомерно развивается. Так, в 2009 году две страны подписали соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании единой региональной системы ПВО. В 2017 году это соглашение было дополнено протоколом, в котором уточнялись технические детали сотрудничества Москвы и Минска.
Помимо этого, Россия и Белоруссия работают над созданием единого оборонного пространства и осуществляют совместное военное планирование.
- Комплексы «Искандер» в Белоруссии
- РИА Новости
- © Виктор Толочко
Важным событием в этой сфере стало развёртывание в 2022 году российско-белорусской региональной группировки войск численностью около 9 тыс.
Как отмечал замначальника Генштаба ВС Белоруссии Виктор Тумар, эта мера направлена на усиление охраны и обороны белорусской границы и снижение военной активности в приграничных районах. Основу группировки составят белорусские подразделения «по штату мирного времени», а также отдельные формирования России.
В 2023 году Москва и Минск договорились о размещении на белорусской территории тактического ядерного оружия. Об этом стало известно в марте, а в июне Владимир Путин сообщил о доставке на белорусскую территорию первых ядерных зарядов.
Ранее Москва предоставила Минску комплексы «Искандер», которые могут быть носителями тактического ЯО, а также помогла белорусским коллегам переоборудовать их самолёты для использования данного типа оружия. При этом Путин подчеркнул, что эта мера является элементом сдерживания.
«Чтобы все, кто задумываются о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве», — заявил глава государства.
В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу пояснил, что контроль за ядерным оружием, как и решение о его применении, остаются за Москвой.
По словам Владимира Путина, Россия в этом вопросе предпринимает аналогичные шаги, как и США со своими союзниками.
«Мы в принципе делаем всё то же самое, что они делали в течение десятилетий. Они имеют в определённых странах союзников и готовят их носители, их же готовят экипажи. Мы то же самое собираемся делать», — сказал он в интервью Павлу Зарубину.
Как отмечают аналитики, военная интеграция между Россией и Белоруссией — логичное продолжение развития в рамках Союзного государства. При этом эксперты полагают, что эти процессы ускорились из-за напряжённой обстановки в регионе.
«Ситуация с безопасностью в регионе, конечно, влияет на эти процессы. Если бы всё происходило в спокойной обстановке, то интеграция шла бы не так быстро и динамично. Однако в последние годы угрозы увеличились, идёт противостояние на Украине, Запад не скрывает своих опасных и агрессивных намерений. Поэтому, конечно, это вынуждает нас больше сотрудничать, сближаться и формировать общую структуру безопасности», — резюмировал Алексей Дзермант.
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