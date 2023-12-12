Россия ратифицировала соглашение с Белоруссией о совместных боевых центрах
- РИА Новости
Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
В качестве задач совместных учебно-боевых центров в соглашении указаны: совместные боевая подготовка, дежурство воинских контингентов, выполнение других учебно-боевых задач в рамках реализуемых программ совместной подготовки и так далее.
Кроме того, воинский контингент и движимое имущество обеих стран освобождается от уплаты налогов.
Ранее Совет Федерации одобрил соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих ВС России и ВС Белоруссии.