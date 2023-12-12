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Россия ратифицировала соглашение с Белоруссией о совместных боевых центрах

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров.
Россия ратифицировала соглашение с Белоруссией о совместных боевых центрах
  • РИА Новости

Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

В качестве задач совместных учебно-боевых центров в соглашении указаны: совместные боевая подготовка, дежурство воинских контингентов, выполнение других учебно-боевых задач в рамках реализуемых программ совместной подготовки и так далее.

Кроме того, воинский контингент и движимое имущество обеих стран освобождается от уплаты налогов.

Ранее Совет Федерации одобрил соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих ВС России и ВС Белоруссии.

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