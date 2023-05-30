«В целях совершенствования обороны»: Москва ратифицировала соглашение об объединённой системе ПВО России и Киргизии

Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об объединённой системе ПВО с Киргизией, которая станет частью противовоздушной обороны стран СНГ. Как говорится в этом документе, для размещения войск российской стороны республика предоставляет России во временное пользование 5 гектаров земли в районе коллективной безопасности на безвозмездной основе. Стороны могут пресекать полёты или нарушения воздушных судов, действия которых противоречат порядку использования воздушного пространства сторон. По мнению экспертов, ратификация такого соглашения позволит России оказывать помощь в модернизации киргизской системы противовоздушной обороны, а также укрепить безопасность собственных рубежей.

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об объединённой системе ПВО с Киргизией, которая станет частью противовоздушной обороны стран СНГ.

«В соответствии с Соглашением стороны в целях совершенствования противовоздушной обороны в регионе создают Объединённую региональную систему противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики, которая является составной частью объединённой системы противовоздушной обороны государств — участников Содружества Независимых Государств», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается также, что ратифицированное соглашение было подписано в августе 2022 года в Москве.

Как говорится в этом документе, для размещения сил российской стороны, которые выделены в состав Объединённой региональной системы ПВО РФ и Киргизии, республика предоставляет России во временное пользование на период действия документа земельный участок площадью 5 гектаров в районе коллективной безопасности на безвозмездной основе.

В соглашении также говорится, что координацией совместных действий войск Объединённой региональной системы ПВО, входящих в состав других региональных систем ПВО СНГ, занимается главнокомандующий Воздушно-космическими силами ВС РФ. При этом совместные действия войск (сил) системы ПВО РФ и Киргизии в районе коллективной безопасности контролирует командующий Силами воздушной обороны ВС республики.

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«Стороны сотрудничают в вопросах совершенствования системы противовоздушной обороны Киргизской Республики, подготовки и переподготовки военных специалистов противовоздушной обороны Киргизской Стороны», — говорится в соглашении.

Отмечается также, что в соответствии со своими законодательствами РФ и Киргизия используют и развивают объекты военной инфраструктуры Объединённой региональной системы противовоздушной обороны сторон, а также занимаются поддержанием их в готовности к использованию «по предназначению в интересах обеспечения безопасности».

В соглашении сообщается, что в рамках Объединённой региональной системы противовоздушной обороны стороны также организовывают и несут совместное боевое дежурство.

Отмечается, что Россия и Киргизия защищают составляющие гостайну государств сведения, которые были получены во время реализации этого соглашения.

Документ заключается на пять лет и автоматически пролонгируется на последующие пятилетние периоды, «если ни одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения первоначального либо очередного периода не уведомит по дипломатическим каналам в письменной форме другую сторону о своём намерении прекратить его действие».

В приложении к соглашению также изложены функции сторон: в частности, речь идёт об оповещении войск (сил) двух стран о пролётах разведывательных космических средств и «выдачи в сетях оповещения информации о воздушной обстановке».

Россия и Киргизия могут пресекать полёты или нарушения воздушных судов, действия которых противоречат порядку использования воздушного пространства сторон, а также если эти средства применяются для совершения террористического акта.

Кроме того, согласно документу, стороны занимаются совершенствованием способов боевого применения войск Объединённой региональной системы противовоздушной обороны РФ и Киргизии, а также планированием и осуществлением мероприятий «оперативной маскировки и информационного противоборства». Страны занимаются также организацией и осуществлением боевого управления.

Ранее Путин ратифицировал аналогичное соглашение с Таджикистаном о создании региональной системы ПВО, которая входит в объединённую противовоздушную систему государств — участников СНГ. Москва считает, что это позволит «повысить надёжность охраны государственной границы в воздушном пространстве».

Система ПВО СНГ

Напомним, объединённая система противовоздушной обороны государств — участников СНГ была создана 10 февраля 1995 года решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств (Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина).

«Принятие главами 10 государств СНГ поистине исторического решения стало важнейшим этапом на пути формирования системы совместного обеспечения обороны и безопасности стран Содружества», — говорится в пресс-релизе Минобороны РФ.

Отмечалось также, что эта система — одна из самых востребованных и эффективных систем многостороннего военного сотрудничества на постсоветском пространстве, позволяющая объединить имеющийся потенциал стран в области воздушно-космической обороны «в национальных и общих интересах».

Расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300

РИА Новости

© Сергей Пивоваров

«Её целью является надёжная охрана воздушных границ государств-участников, осуществление совместного контроля за порядком использования воздушного пространства государств-участников, оповещение государств-участников о воздушно-космической обстановке, ведение согласованных действий по отражению воздушно-космического нападения», — пояснили в МО.

В настоящее время в Соглашении участвуют Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

«Угроза со стороны южного фланга»

Как отметил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT, ратификация соглашения об объединённой системе ПВО с Киргизией позволит России оказывать помощь в модернизации системы противовоздушной обороны республики.

«Там очень старые комплексы ещё советской разработки. За счёт присоединения Киргизии к единой системе ПВО Россия может разместить там С-300, современные РЛС, которые будут сопрягаться и взаимодействовать с российской системой противовоздушной обороны. Россия сможет использовать ресурс Киргизии в интересах обеспечения безопасности в регионе и для своевременного обнаружения целей, которые могут лететь с южного направления, и их уничтожения», — заявил аналитик.

По словам Кнутова, Киргизия, в свою очередь, приобретает возможность усилить свою ПВО, получать «современную российскую военную технику», обучать свои военные кадры у специалистов ВС РФ.

«Система СНГ, в которую входит теперь ПВО Киргизии, призвана защищать политические и административные центры стран объединения, важные военные объекты и мирное население. Эта система решает задачи в том числе по противодействию не только воздушной угрозе в виде крылатых ракет-самолётов, вертолётов, беспилотников, но в том числе противоракетной, противокосмической обороны. Поэтому включение Киргизии в эту структуру, во-первых, даёт Москве определённое преимущество: РФ теперь будет видеть раньше и дальше. А с другой стороны — Киргизия попадает под защиту российского зонтика», — сказал эксперт.

Кнутов напомнил, что на фоне нестабильной ситуации в Афганистане для России и её соседей существует «угроза со стороны южного фланга».

«Террористические формирования в Афганистане по-прежнему представляют угрозу: там есть целый ряд районов, где контроль в основном осуществляют экстремистские организации, включая ИГ* и «Аль-Каиду»**. Поэтому есть угроза проникновения бандформирований на север в среднеазиатские республики с последующей возможностью раскачивания обстановки в России. Поэтому чем теснее у РФ будут связи с Киргизией и другими странами СНГ, тем будет выгоднее всем», — рассказал аналитик.

Кнутов пояснил, что Объединённая система ПВО предусматривает оперативные действия по такого рода целям, когда сразу же пресекаются любые попытки нарушения границ и других провокаций.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин отметил в разговоре с RT, что укрепление объединённой системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ «имеет огромное значение» для безопасности региона.

«Иного пути, чтобы обезопасить себя, кроме как создать такого рода систему общими усилиями, у стран объединения нет. Если у вас нет такой системы ПВО, то у вас нет и суверенитета. Здесь иллюзий питать не нужно. Потому что вы абсолютно уязвимы и вам могут диктовать всё, что хотите. Но Россия и её союзники пошли по пути создания объединённой системы противовоздушной обороны. Наиболее развиты отношения по этому треку у РФ с Белоруссией. По этому пути идёт Киргизия и другие страны СНГ, включая Таджикистан», — заявил аналитик.

Подберёзкин подчеркнул, что основная суть Объединённой системы противовоздушной обороны заключается в том, что её управление происходит «из одного центра».

«При этом в эту систему входит широкий спектр вооружений и военной техники. Прежде всего, это РЛС дальнего обнаружения, комплексы дальнего перехвата С-400, которые могут уничтожать все цели, включая баллистические, на любой высоте и дальности до 400 км. Как раз на днях в Белоруссию прибыл очередной комплект ЗРК С-400. Крайне эффективны в системе ПВО СНГ комплексы средней дальности «Бук», которые являются уникальным средством очень высокой эффективности. Они способны перехватывать на высоте до 30 км и на дальности до 60 — 100 км любые цели, включая тактические баллистические ракеты», — заключил аналитик.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида в странах исламского Магриба» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 13.11.2008.