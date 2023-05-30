«В целях совершенствования обороны»: Москва ратифицировала соглашение об объединённой системе ПВО России и Киргизии
- Российские военные на фоне боевой техники
- © Министерство обороны РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об объединённой системе ПВО с Киргизией, которая станет частью противовоздушной обороны стран СНГ.
«В соответствии с Соглашением стороны в целях совершенствования противовоздушной обороны в регионе создают Объединённую региональную систему противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики, которая является составной частью объединённой системы противовоздушной обороны государств — участников Содружества Независимых Государств», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается также, что ратифицированное соглашение было подписано в августе 2022 года в Москве.
Как говорится в этом документе, для размещения сил российской стороны, которые выделены в состав Объединённой региональной системы ПВО РФ и Киргизии, республика предоставляет России во временное пользование на период действия документа земельный участок площадью 5 гектаров в районе коллективной безопасности на безвозмездной основе.
В соглашении также говорится, что координацией совместных действий войск Объединённой региональной системы ПВО, входящих в состав других региональных систем ПВО СНГ, занимается главнокомандующий Воздушно-космическими силами ВС РФ. При этом совместные действия войск (сил) системы ПВО РФ и Киргизии в районе коллективной безопасности контролирует командующий Силами воздушной обороны ВС республики.
«Стороны сотрудничают в вопросах совершенствования системы противовоздушной обороны Киргизской Республики, подготовки и переподготовки военных специалистов противовоздушной обороны Киргизской Стороны», — говорится в соглашении.
Отмечается также, что в соответствии со своими законодательствами РФ и Киргизия используют и развивают объекты военной инфраструктуры Объединённой региональной системы противовоздушной обороны сторон, а также занимаются поддержанием их в готовности к использованию «по предназначению в интересах обеспечения безопасности».
В соглашении сообщается, что в рамках Объединённой региональной системы противовоздушной обороны стороны также организовывают и несут совместное боевое дежурство.
Отмечается, что Россия и Киргизия защищают составляющие гостайну государств сведения, которые были получены во время реализации этого соглашения.
Документ заключается на пять лет и автоматически пролонгируется на последующие пятилетние периоды, «если ни одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения первоначального либо очередного периода не уведомит по дипломатическим каналам в письменной форме другую сторону о своём намерении прекратить его действие».
В приложении к соглашению также изложены функции сторон: в частности, речь идёт об оповещении войск (сил) двух стран о пролётах разведывательных космических средств и «выдачи в сетях оповещения информации о воздушной обстановке».
Россия и Киргизия могут пресекать полёты или нарушения воздушных судов, действия которых противоречат порядку использования воздушного пространства сторон, а также если эти средства применяются для совершения террористического акта.
Кроме того, согласно документу, стороны занимаются совершенствованием способов боевого применения войск Объединённой региональной системы противовоздушной обороны РФ и Киргизии, а также планированием и осуществлением мероприятий «оперативной маскировки и информационного противоборства». Страны занимаются также организацией и осуществлением боевого управления.
Ранее Путин ратифицировал аналогичное соглашение с Таджикистаном о создании региональной системы ПВО, которая входит в объединённую противовоздушную систему государств — участников СНГ. Москва считает, что это позволит «повысить надёжность охраны государственной границы в воздушном пространстве».
Система ПВО СНГ
Напомним, объединённая система противовоздушной обороны государств — участников СНГ была создана 10 февраля 1995 года решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств (Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина).
«Принятие главами 10 государств СНГ поистине исторического решения стало важнейшим этапом на пути формирования системы совместного обеспечения обороны и безопасности стран Содружества», — говорится в пресс-релизе Минобороны РФ.
Отмечалось также, что эта система — одна из самых востребованных и эффективных систем многостороннего военного сотрудничества на постсоветском пространстве, позволяющая объединить имеющийся потенциал стран в области воздушно-космической обороны «в национальных и общих интересах».
- Расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300
- РИА Новости
- © Сергей Пивоваров
«Её целью является надёжная охрана воздушных границ государств-участников, осуществление совместного контроля за порядком использования воздушного пространства государств-участников, оповещение государств-участников о воздушно-космической обстановке, ведение согласованных действий по отражению воздушно-космического нападения», — пояснили в МО.
В настоящее время в Соглашении участвуют Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
«Угроза со стороны южного фланга»
Как отметил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT, ратификация соглашения об объединённой системе ПВО с Киргизией позволит России оказывать помощь в модернизации системы противовоздушной обороны республики.
«Там очень старые комплексы ещё советской разработки. За счёт присоединения Киргизии к единой системе ПВО Россия может разместить там С-300, современные РЛС, которые будут сопрягаться и взаимодействовать с российской системой противовоздушной обороны. Россия сможет использовать ресурс Киргизии в интересах обеспечения безопасности в регионе и для своевременного обнаружения целей, которые могут лететь с южного направления, и их уничтожения», — заявил аналитик.
По словам Кнутова, Киргизия, в свою очередь, приобретает возможность усилить свою ПВО, получать «современную российскую военную технику», обучать свои военные кадры у специалистов ВС РФ.
«Система СНГ, в которую входит теперь ПВО Киргизии, призвана защищать политические и административные центры стран объединения, важные военные объекты и мирное население. Эта система решает задачи в том числе по противодействию не только воздушной угрозе в виде крылатых ракет-самолётов, вертолётов, беспилотников, но в том числе противоракетной, противокосмической обороны. Поэтому включение Киргизии в эту структуру, во-первых, даёт Москве определённое преимущество: РФ теперь будет видеть раньше и дальше. А с другой стороны — Киргизия попадает под защиту российского зонтика», — сказал эксперт.
Кнутов напомнил, что на фоне нестабильной ситуации в Афганистане для России и её соседей существует «угроза со стороны южного фланга».
«Террористические формирования в Афганистане по-прежнему представляют угрозу: там есть целый ряд районов, где контроль в основном осуществляют экстремистские организации, включая ИГ* и «Аль-Каиду»**. Поэтому есть угроза проникновения бандформирований на север в среднеазиатские республики с последующей возможностью раскачивания обстановки в России. Поэтому чем теснее у РФ будут связи с Киргизией и другими странами СНГ, тем будет выгоднее всем», — рассказал аналитик.
Кнутов пояснил, что Объединённая система ПВО предусматривает оперативные действия по такого рода целям, когда сразу же пресекаются любые попытки нарушения границ и других провокаций.
В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин отметил в разговоре с RT, что укрепление объединённой системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ «имеет огромное значение» для безопасности региона.
«Иного пути, чтобы обезопасить себя, кроме как создать такого рода систему общими усилиями, у стран объединения нет. Если у вас нет такой системы ПВО, то у вас нет и суверенитета. Здесь иллюзий питать не нужно. Потому что вы абсолютно уязвимы и вам могут диктовать всё, что хотите. Но Россия и её союзники пошли по пути создания объединённой системы противовоздушной обороны. Наиболее развиты отношения по этому треку у РФ с Белоруссией. По этому пути идёт Киргизия и другие страны СНГ, включая Таджикистан», — заявил аналитик.
Подберёзкин подчеркнул, что основная суть Объединённой системы противовоздушной обороны заключается в том, что её управление происходит «из одного центра».
«При этом в эту систему входит широкий спектр вооружений и военной техники. Прежде всего, это РЛС дальнего обнаружения, комплексы дальнего перехвата С-400, которые могут уничтожать все цели, включая баллистические, на любой высоте и дальности до 400 км. Как раз на днях в Белоруссию прибыл очередной комплект ЗРК С-400. Крайне эффективны в системе ПВО СНГ комплексы средней дальности «Бук», которые являются уникальным средством очень высокой эффективности. Они способны перехватывать на высоте до 30 км и на дальности до 60 — 100 км любые цели, включая тактические баллистические ракеты», — заключил аналитик.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Аль-Каида в странах исламского Магриба» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 13.11.2008.