Путин подписал закон о ратификации соглашения об объединённой системе ПВО с Киргизией

Российский президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение России и Киргизии о создании Объединённой региональной системы противовоздушной обороны.

Соглашение было подписано 16 августа 2022 года в Москве.

Уполномоченными органами по реализации соглашения являются министерства обороны России и Киргизии. Система станет частью объединённой системы противовоздушной обороны стран СНГ.

Соглашение заключается на пять лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды, «если ни одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения первоначального либо очередного периода не уведомит по дипломатическим каналам в письменной форме другую сторону о своём намерении прекратить его действие».