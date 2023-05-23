Госдума ратифицировала соглашение об объединённой системе ПВО России и Киргизии

Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Киргизией о создании Объединённой региональной системы противовоздушной обороны.

Отмечается, что соглашение было подписано в Москве 16 августа 2022 года.

Уполномоченными органами по реализации соглашения являются министерства обороны России и Киргизии. Система станет частью объединённой системы противовоздушной обороны стран СНГ.

Как указывается в документе, соглашение заключается на пять лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды, «если ни одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения первоначального либо очередного периода не уведомит по дипломатическим каналам в письменной форме другую сторону о своем намерении прекратить его действие».

10 апреля российское правительство представило президенту Владимиру Путину для внесения на ратификацию в обе палаты парламента соглашение о создании объединённой системы ПВО России и Киргизии.