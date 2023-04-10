Правительство представило Путину соглашение об объединённой системе ПВО России и Киргизии

Российское правительство представило президенту Владимиру Путину для внесения на ратификацию в обе палаты парламента соглашение о создании объединённой системы ПВО России и Киргизии.

Постановление опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, правительство постановляет одобрить и представить президенту соглашение между Россией и Киргизией о создании Объединённой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской республики.

Само соглашение было подписано в Москве 16 августа 2022 года.

Владимир Путин распорядился провести переговоры с Киргизией о создании объединённой системы ПВО в июле прошлого года.

Также в январе 2023 года Минобороны Белоруссии заявило, что белорусская и российская стороны нарастили силы ПВО региональной группировки.