Правительство представило Путину соглашение об объединённой системе ПВО России и Киргизии
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Постановление опубликовано на портале правовой информации.
Согласно документу, правительство постановляет одобрить и представить президенту соглашение между Россией и Киргизией о создании Объединённой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской республики.
Само соглашение было подписано в Москве 16 августа 2022 года.
Владимир Путин распорядился провести переговоры с Киргизией о создании объединённой системы ПВО в июле прошлого года.
Также в январе 2023 года Минобороны Белоруссии заявило, что белорусская и российская стороны нарастили силы ПВО региональной группировки.