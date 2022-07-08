Путин распорядился начать переговоры с Киргизией о создании объединённой системы ПВО

Президент России Владимир Путин распорядился провести переговоры с Киргизией о создании объединённой системы ПВО.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Принять предложение правительства России о подписании соглашения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о создании объединённой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики», — говорится в тексте.

Отмечается, что российскому Министерству обороны вместе с Министерством иностранных дел России поручается организовать соответствующие переговоры с Киргизией, а после переговоров и достижения договорённостей — подписать соглашение. При этом ведомствам разрешается вносить в документ не имеющие принципиального характера изменения.