Путин ратифицировал соглашение с Таджикистаном о создании региональной системы ПВО

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин ратифицировал соглашение между Россией и Таджикистаном о создании Объединённой региональной системы противовоздушной обороны.
Путин ратифицировал соглашение с Таджикистаном о создании региональной системы ПВО
  • РИА Новости

«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и
Республикой Таджикистан о создании Объединённой региональной
системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан», — говорится в документе.

Как сообщалось ранее, новая система станет частью объединённой системы ПВО государств — участников СНГ. Соглашение заключается на пять лет с возможностью автоматического продления. 

В апреле министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о создании Россией и Таджикистаном объединённой системы ПВО. 

По его словам, система позволит «повысить надёжность охраны государственной границы в воздушном пространстве».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить