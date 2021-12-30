Путин ратифицировал соглашение с Таджикистаном о создании региональной системы ПВО

Российский лидер Владимир Путин ратифицировал соглашение между Россией и Таджикистаном о создании Объединённой региональной системы противовоздушной обороны.

«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и

Республикой Таджикистан о создании Объединённой региональной

системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан», — говорится в документе.

Как сообщалось ранее, новая система станет частью объединённой системы ПВО государств — участников СНГ. Соглашение заключается на пять лет с возможностью автоматического продления.

В апреле министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о создании Россией и Таджикистаном объединённой системы ПВО.

По его словам, система позволит «повысить надёжность охраны государственной границы в воздушном пространстве».