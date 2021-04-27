Россия и Таджикистан создают единую систему ПВО

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Россия и Таджикистан создают объединённую систему противовоздушной обороны, сообщил российский министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с главой военного ведомства республики Шерали Мирзо в Душанбе.
Россия и Таджикистан создают единую систему ПВО
  • Reuters

«Чтобы повысить надёжность охраны государственной границы в воздушном пространстве, подготовили проект соглашения о создании Объединённой региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан. Предлагаю в конце встречи подписать данное соглашение», — сказал Шойгу.

Он лично пригласил представителей Министерства обороны Таджикистана на IX Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум и Армейские международные игры.

Ранее стало известно, что военные России и Белоруссии летом начнут совместное боевое дежурство по противовоздушной обороне на одном из белорусских аэродромов.

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