Россия и Белоруссия летом приступят к совместному дежурству по ПВО

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Военные России и Белоруссии летом начнут совместное боевое дежурство по противовоздушной обороне на одном из белорусских аэродромов.
Россия и Белоруссия летом приступят к совместному дежурству по ПВО
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

Об этом сообщил командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб в рамках работы Координационного комитета по вопросам ПВО стран СНГ.

«В рамках практической реализации в этом году уже летом на одном из наших аэродромов в Республике Беларусь начинается несение совместного боевого дежурства силами и средствами Военно-воздушных сил и войск ПВО Республики Беларусь и Воздушно-космическими силами России», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, военные Белоруссии постоянно проводят совместные с Россией тренировки по ПВО.

Ранее сообщалось, что страны СНГ проведут в сентябре учения по ПВО «Боевое содружество — 2021».

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