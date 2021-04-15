Россия и Белоруссия летом приступят к совместному дежурству по ПВО

Военные России и Белоруссии летом начнут совместное боевое дежурство по противовоздушной обороне на одном из белорусских аэродромов.

Об этом сообщил командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб в рамках работы Координационного комитета по вопросам ПВО стран СНГ.

«В рамках практической реализации в этом году уже летом на одном из наших аэродромов в Республике Беларусь начинается несение совместного боевого дежурства силами и средствами Военно-воздушных сил и войск ПВО Республики Беларусь и Воздушно-космическими силами России», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, военные Белоруссии постоянно проводят совместные с Россией тренировки по ПВО.

Ранее сообщалось, что страны СНГ проведут в сентябре учения по ПВО «Боевое содружество — 2021».