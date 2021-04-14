Страны СНГ проведут в сентябре учения по ПВО «Боевое содружество — 2021»

Совместные учения Объединённой системы противовоздушной обороны стран СНГ «Боевое содружество — 2021» будут проведены в сентябре на военных полигонах России, Казахстана и Таджикистана.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны ВС России, заместителя главкома ВКС России генерал-лейтенанта Юрия Грехова.

«В ходе учений планируется задействовать полигоны Ашулук Российской Федерации, Сары-Шаган Республики Казахстан, Харб-Майдон и Чорух-Дарон Республики Таджикистан», — сообщил Грехов.

По его словам, в манёврах будут участвовать боевые расчёты войск ПВО и ВВС вооружённых сил Белоруссии, России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Ранее сообщалось, что отряд кораблей Черноморского флота вышел в море для проведения артиллерийских стрельб в рамках учений.