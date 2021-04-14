Российские корабли вышли на учения в Чёрное море

Отряд кораблей Черноморского флота вышел в море для проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

«Отряд кораблей в составе фрегата «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочёк», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», тральщика «Иван Голубец», а также больших десантных кораблей вышли из пунктов базирования и провели тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота», — цитирует «Новый Севастополь» сообщение отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

В учениях также будут задействованы самолёты и вертолёты морской авиации и ПВО ЧФ.

12 апреля сообщалось, что малые ракетные корабли Черноморского флота «Грайворон» и «Вышний Волочёк» провели учения в составе тактической группы.

Экипаж «Грайворона» отразил воздушную атаку, применив зенитно-ракетную пусковую установку «Гибка», а боевые расчёты «Вышнего Волочка» ликвидировали воздушную цель с использованием артиллерийского комплекса АК-630М-2 «Дуэт».

Портал Nation News также сообщил, что в Амурской области прошли учения артиллерийского соединения Восточного военного округа.