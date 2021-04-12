В Крыму прошли учения малых ракетных кораблей ЧФ «Грайворон» и «Вышний Волочёк»

Малые ракетные корабли Черноморского флота «Грайворон» и «Вышний Волочёк» провели учения в составе тактической группы.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«Расчёты корабельных боевых постов ПВО обнаружили и классифицировали цели, а при подходе объектов на дистанцию поражения условно уничтожили летательные аппараты «противника» средствами противовоздушной обороны кораблей», — отмечается в сообщении.

Экипаж «Грайворона» отразил воздушную атаку, применив зенитно-ракетную пусковую установку «Гибка», а боевые расчёты «Вышнего Волочка» ликвидировали воздушную цель с использованием артиллерийского комплекса АК-630М-2 «Дуэт».

Для создания тактического фона были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ из состава морской авиации и ПВО ЧФ.

Ранее портал Nation News сообщил, что в Амурской области прошли учения артиллерийского соединения Восточного военного округа.