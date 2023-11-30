«Перспективы использования искусственного интеллекта»: как в России создаются системы защиты аэропортов от птиц и БПЛА

В России разрабатывается уникальная автоматизированная система «Чайка», предназначенная для борьбы с птицами и дронами, сообщила пресс-служба «Ростеха». Комплекс будет использовать принципы пассивной радиолокации и не навредит инфраструктуре воздушной гавани. В ноябре аналогичное по функционалу устройство начало работать в аэропорту Шереметьево. По данным ИКАО, ежегодно в мире фиксируется свыше 5 тыс. столкновений воздушных судов с птицами, что может приводить к отключению двигателей. По мнению экспертов, российские аэропорты нуждаются в эффективных системах защиты от птиц, а в условиях СВО востребованы и средства борьбы с БПЛА.

Холдинг «Росэлектроника» разрабатывает автоматизированную систему «Чайка», которая способна обеспечивать безопасность воздушного пространства аэропортов. Комплекс будет бороться с птицами и БПЛА.

«Система получила название «Чайка». Она обеспечит защиту воздушного пространства и территории аэропортов не только от птиц, представляющих опасность для самолётов, но и от БПЛА, которые могут навредить всей инфраструктуре авиахаба», — сообщаетcя в Telegram-канале госкорпорации «Ростех».

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Система будет реализована на принципах пассивной радиолокации, предполагающей приём собственного радиоизлучения целей и обнаружение с использованием внешних источников мощных радиосигналов.

«Отсутствие какого-либо излучения позволяет комплексу работать, не мешая системам связи и обеспечения полётов. Пассивная радиолокация не требует разрешения на использование частот и не создаёт помехи другим устройствам. Также у неё отсутствует вредное воздействие на людей и окружающую среду», — поясняют в «Ростехе».

Помимо пассивной радиолокации, эффективность «Чайки» будет повышена благодаря программному обеспечению. Софт сможет распознавать птиц, определять направление их движения, высоту, скорость и «регистрировать все внешние события для дальнейшего анализа».

«Новая разработка будет «видеть» беспилотники, а также сможет сопрягаться с различными устройствами подавления дронов. Данные мониторинга обстановки передаются в пункт управления оператору для принятия решений», — заявили в госкорпорации.

Отмечается, что «Чайка» будет представлять собой новую модификацию комплекса орнитологической безопасности ORNI. Он был разработан специалистами НИИ «Вектор» и более года тестировался в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково.

Опытная эксплуатация показала, что система с высокой точностью обнаруживает птиц, а локатор функционирует в установленном диапазоне дальностей. Работа комплекса не создавала никаких помех системам посадки и наземным средствам радиотехнического обеспечения полётов.

ORNI состоит из подсистемы радиолокационного обнаружения и сопровождения, оснащённой пассивными когерентными локаторами. Ещё одним элементом комплекса является подсистема сопряжения с биоакустическими излучателями и другими устройствами, которые отпугивают птиц.

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Также ORNI имеет программное обеспечение, которое фиксирует и вносит в архив все полёты птиц. Софт контролирует работу подсистем и обменивается информацией с другими службами воздушной гавани.

Как заявил управляющий аэропортом Пулково Олег Мадуров, ORNI обеспечивает непрерывный круглосуточный мониторинг воздушного пространства, причём на достаточно большом расстоянии.

«Перед разработчиками стояла задача связать систему со средствами отпугивания птиц и фиксировать перемещения птиц в районе аэродрома. Сейчас система позволяет зафиксировать количество птиц и направление их движения в выбранном диапазоне и автоматически включает средства отпугивания, например биоакустические системы», — говорится в материалах «Ростеха».

«Выбор в пользу безопасности»

По словам экспертов, птицы представляют большую опасность для полётов пассажирских лайнеров. Согласно подсчётам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), ежегодно в мире происходит более 5 тыс. столкновений воздушных судов с птицами.

Почти в половине случаев пернатые попадают в двигатель, вызывая нарушения в его работе. В результате самолёту приходится возвращаться в аэропорт, а иногда совершать вынужденную посадку на открытой местности, что априори крайне опасно.

Так, большой резонанс вызвал инцидент, произошедший 15 августа 2019 года с лайнером Airbus А321 компании «Уральские авиалинии». При взлёте из аэропорта Жуковский самолёт столкнулся со стаей птиц, которые попали в оба двигателя и вывели их из строя.

Опасаясь, что лайнер не сможет дотянуть до аэропорта, командир воздушного судна Дамир Юсупов принял решение посадить машину на расположенное неподалёку кукурузное поле. Все 233 человека, которые находились на борту, остались живы. За мужество и профессионализм Юсупов получил из рук президента РФ Владимира Путина Золотую Звезду Героя России.

Впрочем, подобные инциденты происходили и с бортом номер один. Об этом 9 февраля, в День гражданской авиации, на встрече с представителями отрасли рассказал сам глава государства.

«Я помню, неоднократно у меня было, на самолёте это было: самолёт с двумя двигателями, попала птица, и один двигатель заглох. У командира (воздушного судна. — RT) спрашиваю: «Что делать?» Он говорит: «Ну мы дотянем». Я говорю: «А может, лучше развернуться и сесть?» В конце концов на промежуточный аэродром сели. Всегда нужно делать выбор в пользу безопасности», — поделился Владимир Путин.

Ещё одной угрозой в настоящее время стали БПЛА. После начала СВО киевский режим регулярно использует дроны различного типа для диверсий и террористических атак на территории РФ.

Самолёт Airbus А321, посаженный экипажем Дамира Юсупова на кукурузное поле в Московской области

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

В середине ноября администрация аэропорта Шереметьево сообщила об установке радиолокационно-оптического комплекса «ЕНОТ-СД», предназначенного для автоматического обнаружения низколетящих целей, в том числе БПЛА.

При этом для лучшей идентификации целей и повышения эффективности комплекса администрация Шереметьева планирует применять не имеющее аналогов программное обеспечение «Лаборатории Касперского» с использованием искусственного интеллекта.

Как известно, «Лаборатория Касперского» продвигает на рынке программно-аппаратный комплекс (ПАК) Kaspersky Antidrone. Изделие использует алгоритмы машинного обучения для обнаружения, классификации и нейтрализации дронов.

«Программное обеспечение в основе Kaspersky Antidrone синхронизирует работу множества аппаратных сенсоров для эффективного обеспечения безопасности объекта. Обнаружение объектов в воздухе происходит за счёт применения комбинации радиочастотных, радиолокационных и оптических сенсоров и других технологий», — говорится на сайте компании.

Как утверждают в «Лаборатории Касперского», ПАК позволяет «использовать сильные стороны оборудования и обеспечивать круглосуточную автономную работу антидрон-комплекса в различных погодных условиях».

«Точно не будут лишними»

Как заявил в комментарии RT главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, в настоящее время в России широко востребованы системы, обеспечивающие как орнитологическую безопасность, так и защиту от несанкционированного проникновения гражданских или военных БПЛА.

«Такие изделия точно не будут лишними. Обе угрозы для безопасности аэропортов и воздушных судов остаются актуальными. Стая птиц может нанести не меньший ущерб, чем беспилотник», — уверен эксперт.

Как пояснил Гусаров, за защиту от птиц в аэропорту, как правило, отвечает орнитологическая служба. Однако предотвратить их появление не всегда получается. Для этого как раз и необходимы дополнительные средства обнаружения и отпугивания.

«На самом деле попадание птиц не такое уж частое явление, и в двигатели, как правило, попадает только одна птица. Это не критично, потому что все авиадвигатели проходят соответствующие испытания перед поставкой заказчику. Однако, хоть и достаточно редко, на взлёте попадается стая птиц. Столкновение может привести к крайне тяжёлым последствиям», — заявил Гусаров.

Наряду с этим, как он полагает, России стоит продолжать усовершенствование средств подавления БПЛА в воздушном пространстве аэропорта из-за высокого риска на фоне СВО.

Аналогичной точки зрения придерживается и советник Российской инженерной академии Максим Кондратьев. В беседе с RT он отметил, что системы защиты воздушных гаваней от птиц и дронов должны оснащаться самым современным программным обеспечением.

«Главной новацией в подобных системах является качество программного обеспечения. Софт отвечает за обработку данных и помогает принять наиболее оптимальное решение по нейтрализации угрозы. В данном направлении открываются большие перспективы использования искусственного интеллекта», — резюмировал Кондратьев.