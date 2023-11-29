«Отличать свои дроны от вражеских»: как в России развиваются системы опознавания и контроля БПЛА
Специалисты «Росэлектроники» разработали новый малогабаритный опознаватель БПЛА
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- РИА Новости
- © Павел Лисицын
Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») разработал новый малогабаритный радиолокационный опознаватель БПЛА. Аппаратура работает со станциями, использующими российскую систему опознавания «Пароль». Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».
«Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил на выставке «Электроника России» новый малогабаритный приёмо-ответчик для обозначения беспилотников. Изделие работает по принципу «свой-чужой» и в автоматическом режиме маркирует дружественные дроны на высоте до 5 км и расстоянии до 100 км от радиозапросчика», — говорится на сайте госкорпорации.
Масса устройства не превышает 150 г и отличается низким энергопотреблением — 100 мВ, что позволяет интегрировать опознаватель «в широкую линейку беспилотников гражданского и специального назначения».
«Сегодня беспилотники активно используются на поле боя, где выступают в роли корректировщиков огня, а также средств наблюдения и огневого поражения. При этом одни и те же модели часто применяются обеими сторонами конфликта, что затрудняет их визуальную идентификацию. Применение опознавателей позволит отличать свои дроны от вражеских», — приводятся на сайте «Ростеха» слова гендиректора НПП «Пульсар» Сергея Борового.
Как предположил в беседе с RT представитель портала «Российские беспилотники» Дмитрий Зубарев, малогабаритный радиолокационный опознаватель, созданный «Росэлектроникой», может стать полезным изделием для передовых подразделений ВС РФ в зоне спецоперации.
- Пульт управления БПЛА
- РИА Новости
- © Станислав Красильников
По словам эксперта, проблема идентификации БПЛА по принципу «свой-чужой» стоит достаточно остро. В то же время Зубарев обратил внимание на необходимость устанавливать однотипные «маячки» (транспондеры. — RT) на все беспилотники, которые используются в определённой локации.
«Подобное устройство должно ускорить реакцию на угрозу от БПЛА, так как избавит военнослужащих от необходимости постоянно связываться с соседними подразделениями. В идеале бойцы должны сразу понимать, по какой «птичке» необходимо отработать из тех средств, что под рукой», — пояснил эксперт.
Сам способ автоматической идентификации БПЛА, по мнению Зубарева, является перспективным. Однако перед интеграцией в войска он нуждается в тщательной проработке, особенно в вопросах защиты кода обозначения своих БПЛА и алгоритма действий на случай его взлома.
Навигация и контроль
По словам экспертов, с учётом значительно возросших угроз от БПЛА интеграция систем распознавания «свой-чужой» призвана минимизировать риски в сфере безопасности. Подобные разработки актуальны не только для Вооружённых сил, но и для гражданских пользователей.
Как отметил в беседе с RT генеральный директор АО «Аэрокон», авиационный эксперт Эдуард Багдасарян, беспилотники становятся неотъемлемой частью народного хозяйства.Также на russian.rt.com «В реальных боевых условиях»: как российские предприятия наращивают выпуск компактных антидроновых сенсоров
Эксперт напомнил, что у России амбициозные планы по широкому использованию БПЛА в сельском хозяйстве, промышленности, энергетическом секторе и в сфере грузоперевозок. Все эти задачи зафиксированы в национальном проекте «Беспилотные авиационные системы», который должен заработать в полную силу с 1 января 2024 года.
«Сейчас уже действует процедура регистрации дронов, но крайне важно ещё и контролировать все их передвижения. Для этого нужны системы, которые будут автоматически выявлять нарушителя воздушного пространства. Такие системы нужны военным, гражданским, органам правопорядка. Над их созданием и отлаживанием сейчас активно работают разные отечественные компании», — сказал Багдасарян.
Похожую разработку весной нынешнего года представил входящий в концерн «Алмаз-Антей» Обуховский завод (Санкт-Петербург). Изделие представляет собой плату, которая устанавливается на российские дроны. Она информирует о полёте дрона отечественные ПВО. При этом вражеским средствам противовоздушной обороны отправляет ложный сигнал.
«Он (дрон с платой. — RT) посылает ложный трек с различными смещениями и представляется, например, как Airbus американский, который летит на посадку, чтобы его на всякий случай кто-нибудь не сбил», — заявил в комментарии телеканалу «Звезда» руководитель направления по тематике БПЛА Обуховского завода Егор Щербаков.
- Квадрокоптер
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Как пояснил Багдасарян, Обуховский завод разработал специальный транспондер. Данное устройство устанавливается на БПЛА и является важным элементом системы контроля и опознавания «свой-чужой».
Аналогичное радиопередающие устройство — ADS-Bee. Масса транспондера без антенны — 48 г. Оно может монтироваться на дроны весом от 30 до 750 кг. Разработчик изделия — Институт авиационного приборостроения «Навигатор» (Санкт-Петербург).
«ADS-Bee — это первое в России устройство, делающее беспилотники видимыми для пилотируемых воздушных судов и диспетчерских пунктов. Новая разработка предназначена для интеграции БВС (беспилотных воздушных систем. — RT) в единое воздушное пространство и обеспечения их безопасной эксплуатации, в том числе в городской среде», — говорится в материалах «Навигатора».
Как сообщил ранее в комментарии RT главный конструктор института Сергей Мишуров, ADS-Bee должен стать элементом системы контроля за движением БПЛА. Помимо транспондера, она будет состоять из станций наблюдения, аппаратуры хранения и обработки данных и средств управления.
«Россия, как и другие страны, движется к тому, чтобы беспилотники стали легальными участниками движения в воздушном пространстве. Прежде всего мы говорим про сферу доставки в городах. Для этого требуется сформировать чётко работающую систему навигации и контроля. В ней БПЛА будут определённым образом зарегистрированы и в обязательном порядке оснащены передатчиками, как и пилотируемые воздушные суда», — пояснил Мишуров.
«Многочисленные нюансы»
Вопросом организации системы контроля за БПЛА занимается государственная корпорация по организации воздушного движения (ОрВД). Этим летом «Ростех» завершил перевод центров госкорпорации с иностранных средств автоматизации на отечественные.
Часть оборудования и программное обеспечение поставила компания «Азимут». Изготовленные этим предприятием изделия превосходят западные образцы и исключают дальнейшую зависимость от зарубежных поставщиков.Также на russian.rt.com «В реальных боевых условиях»: как российские предприятия наращивают выпуск компактных антидроновых сенсоров
«Модульный принцип (построения оборудования. — RT) сводит к минимуму возможность распространения ошибок, при этом вероятность полного отказа систем сведена к нулю. Благодаря этому увеличена пропускная способность воздушного пространства, повышена безопасность полётов», — пояснил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.
Напомним, что ранее компания «Азимут» создала и успешно протестировала комплекс «Юпитер», способный контролировать передвижение БПЛА, в том числе в городских условиях. Ожидается, что разработка будет востребована при перевозке дронами грузов и создании системы аэротакси.
Комплекс взаимодействует с органами ЕС ОрВД, выдаёт оповещения в случае отклонения от маршрута, опасного сближения с объектами инфраструктуры или другими летательными аппаратами, отметили «Ростехе».
«Комплекс средств автоматизации «Юпитер» поддерживает весь функционал, необходимый для планирования полётов беспилотников», — заявили в «Ростехе».
«Юпитер» был испытан в Московском регионе на базе Инновационного центра «Сколково». В ходе испытаний комплекс успешно отработал взаимодействие с дронами производства компании «АэроДронСервис». Наблюдение за беспилотниками осуществлялось с использованием сети мобильной связи 5G.
«Разрабатываемые и тестируемые в рамках создания среды городской аэромобильности решения позволят организовать эффективное использование воздушного пространства дронами, оперативно получать разрешения на выполнение полётов, аэронавигационную и метеорологическую информацию, а также наблюдать и управлять дронами через сеть связи 5G, предупреждать столкновения дронов», — сказал вице-президент фонда «Сколково» Алексей Беляков.
Как полагает Эдуард Багдасарян, беспилотники непременно станут полноценными участниками полётов наряду с самолётами и вертолётами. Однако процесс интеграции БПЛА в единое воздушное пространство России не будет скоротечным, так как требует большого количества новых решений в сфере управления и безопасности.
«В настоящий момент созданы и тестируются только первые образцы. В перспективе России необходимо сформировать единое воздушное пространство, в которое будут включены БВС. Реализовать такое на практике крайне сложно, на отработку многочисленных нюансов уйдёт немало времени. Однако вполне реально уже сейчас с высокой степенью эффективности отладить систему контроля за полётами дронов в отдельных районах. Такой опыт точно не будет лишним и поддержит многих разработчиков БВС», — резюмировал Багдасарян.
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