«На разных высотах и на земле»: в Санкт-Петербурге начнутся испытания новейшей станции наблюдения за БПЛА

В ближайшие месяцы в Санкт-Петербурге будут развёрнуты новейшие наземные станции наблюдения за коммерческими дронами, оснащёнными специальными передатчиками. Об этом RT сообщил главный конструктор компании «Навигатор» Сергей Мишуров. Зона действия станции при отсутствии препятствий достигает 200 км. Уникальными качествами обладает и передатчик под наименованием ADS-Bee, который в конце апреля был представлен президенту РФ Владимиру Путину. ADS-Bee — это первое в России устройство, которое позволяет пилотируемым воздушным судам и диспетчерским пунктам обнаруживать БПЛА. По словам экспертов, такие разработки приближают создание эффективной системы контроля за коммерческими дронами.

Главный конструктор новейшей наземной станции наблюдения за коммерческими БПЛА Института Авиационного приборостроения «Навигатор» (Санкт-Петербург) Сергей Мишуров сообщил RT, что в ближайшие месяцы в Санкт-Петербурге будет размещено несколько таких изделий. Станции будут отслеживать дроны, оснащённые специальными передатчиками.

«До конца лета 2023 года мы планируем установить четыре—пять станций наблюдения за беспилотниками, которые оснащены разработанными нами передатчиками (транспондерами) ADS-Bee. Это будет наш экспериментальный пилотный проект с собственным центром управления. Проект необходим для тестирования и последующей отладки сервиса по контролю за БПЛА», — сказал Мишуров.

Систему, которую планирует создать «Навигатор», он сравнил с известным сервисом Flight Radar 24. По словам Мишурова, она необходима для того, чтобы в перспективе запустить полноценный контроль воздушного пространства, соответствующий всем нормам безопасности.

Элементами этой системы должны стать станции наблюдения, установленные на БПЛА транспондеры (радиопередающие устройства ADS-Bee), аппаратура хранения и обработки данных, а также средства управления, отметил главный конструктор «Навигатора». Дроны будут выполнять крейсерский полёт на высоте примерно 300 м.

«Россия, как и другие страны, движется к тому, чтобы беспилотники стали легальными участниками движения в воздушном пространстве. Прежде всего мы говорим про сферу доставки в городах. Для этого требуется сформировать чётко работающую систему навигации и контроля. В ней БПЛА будут определённым образом зарегистрированы и в обязательном порядке оснащены передатчиками, как и пилотируемые воздушные суда», — пояснил Мишуров.

«В электронном режиме»

18 мая пресс-служба «Навигатора» сообщила о завершении работ по созданию дециметровой станции наблюдения за воздушными судами. Как рассказали в компании, изделие выполняет функции автоматического зависимого наблюдения (АЗН-1090ES, АЗН-В) за мобильными объектами, в том числе беспилотниками, оснащёнными ответчиками. Станция была представлена на выставке HeliRussia-2023, которая прошла в середине мая в подмосковном Красногорске.

«Оборудование (станции. — RT) представляет собой приёмник сообщений АЗН-В, который разработан в защищённом по стандарту IP67 пластиковом корпусе и имеет интерфейс для связи и подачи питания Power-Over-Ethernet (POE)», — пояснили в «Навигаторе».

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Станция обеспечивает приём сообщений и показателей телеметрии от БПЛА, передачу навигационной информации, формирует и предоставляет пользователям данные об участниках воздушного пространства. К преимуществам станции разработчик относит возможность обнаруживать объекты, находящиеся на малой высоте, небольшие габариты и более низкую по сравнению с конкурентами стоимость.

«Наземная станция является как самостоятельным продуктом, так и частью разработанного нами уникального комплекса обеспечения безопасности совместного использования воздушного пространства пилотируемыми и беспилотными аппаратами. Если говорить о преимуществах нашего оборудования, то стоит отметить возможность станции видеть объекты, находящиеся на малой высоте, её небольшие габариты и более низкую в сравнении с конкурентами стоимость», — приводит пресс-служба «Навигатора» слова генерального директора предприятия Сергея Бабурова.

Как рассказал в беседе с RT главный конструктор станции, в её состав входят антенна, приёмник и вычислитель. Зона действия изделия при отсутствии естественных и искусственных преград — до 200 км. Управление объектом может осуществляться по Wi-Fi.

«В городе с многоэтажными зданиями радиус в 200 км недостижим. По этой причине для формирования системы контроля воздушного пространства требуется устанавливать станции на разных высотах и на земле. Мы исходим из того, что они будут на улицах, крышах домов, вышках сотовой связи. Так мы сможем покрыть всю агломерацию такого города как, например, Санкт-Петербург», — говорит Мишуров.

Передатчик ADS-Bee

© АО «Навигатор»

Также на HeliRussia-2023 «Навигатор» продемонстрировал малогабаритное радиопередающее устройство для БПЛА ADS-Bee, которое предназначено для передачи данных на станцию наблюдения. Масса изделия без антенны составляет 48 г. Оно может монтироваться на дроны весом от 30 до 750 кг.

«ADS-Bee — это первое в России устройство, делающее беспилотники «видимыми» для пилотируемых воздушных судов и диспетчерских пунктов. Новая разработка предназначена для интеграции БВС в единое воздушное пространство и обеспечения их безопасной эксплуатации, в том числе в городской среде», — говорится в материалах «Навигатора».

27 апреля транспондер ADS-Bee был представлен президенту РФ Владимиру Путину на территории московского индустриального парка «Руднёво». После посещения промышленного комплекса глава государства провёл встречу с представителями предприятий в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). В ходе дискуссии обсуждались перспективы организации воздушного движения в РФ.

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Как рассказал российскому лидеру министр транспорта Виталий Савельев, в РФ на отдельных участках уже действует система, позволяющая «в электронном режиме определить участки полёта дронов». В то же время, по словам главы Минтранса, на сегодняшний день существуют проблемы с идентификацией беспилотников.

Савельев указал, что вопросом организации системы контроля за БПЛА занимается Государственная корпорация по организации воздушного движения (ОрВД). Он пообещал интегрировать технические решения отечественных предприятий для совершенствования системы наблюдения за беспилотниками.

Как заявил президент, организация воздушного движения должна быть реализована с применением цифровых технологий.

«У нас будут тысячи этих (беспилотных. — RT) аппаратов, а может быть, десятки тысяч. Здесь без цифровых платформ решить эти задачи невозможно, это просто другая жизнь и другой уровень задач», — подчеркнул Путин.

На совещании по развитию беспилотной авиации, которое проводилось в тот же день, по видеоконференции глава государства акцентировал внимание на том, что БПЛА крайне необходимы для освоения и развития «наших огромных пространств, в том числе для быстрой доставки продовольствия, медикаментов, оказания почтовых и других востребованных социальных услуг».

Презентация беспилотных авиасистем в «Руднёво» президенту РФ Владимиру Путину

РИА Новости

© Артем Геодакян

«В ближайшие годы беспилотные авиасистемы должны в значительной степени взять на себя контроль состояния промышленных объектов, трубопроводных систем, линий электропередачи, практически всей критически важной инфраструктуры, вести мониторинг лесов», — отметил президент.

Для решения этой задачи Владимир Путин призвал представителей власти и отрасли «максимально локализовать разработку и производство собственных прорывных технологий и элементной базы, поставить выпуск перспективных, конкурентных моделей на поток».

«Развитие аэромобильности»

Как полагают опрошенные RT эксперты, с решением вопросов контроля и безопасности рынок БАС ожидает практически взрывной рост из-за высокой востребованности дронов в разных отраслях хозяйства, включая сегмент перевозок.

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В недавнем интервью RT генеральный директор Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «Аэронекст» Глеб Бабинцев заявил, что, по оценкам подконтрольной ему организации, к 2035-му ежегодный объём грузоперевозок с применением БПЛА в РФ может достичь 600 млрд рублей.

По его словам, организация массового движения беспилотников в городской черте пока остаётся трудно решаемой задачей. По этой причине в разных регионах России, в том числе в Санкт-Петербурге, действуют экспериментальные зоны, «нацеленные на развитие аэромобильности».

«Это и ЭПР Иннополиса, и ЭПР Санкт-Петербурга. Последний примечателен тем, что нацелен именно на отработку технологий контролируемых безопасных полётов в городе», — подчеркнул Бабинцев.

С точки зрения специалистов, разработки «Навигатора» и других российских предприятий в сегменте гражданских БПЛА приближают создание сервиса контроля за коммерческими дронами, который станет частью общей системы безопасности воздушного движения, в том числе в городской черте.

Как отметил в беседе с RT главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов, в настоящее время власти стремятся получить инструмент идентификации дронов, а промышленность — создать легальную среду для коммерческого применения БПЛА.

«Сейчас мы наблюдаем шаги, которые потенциально могут приблизить возможность широкомасштабного законного применения беспилотников. Для этого, во-первых, необходимо отделить легальных эксплуатантов от нелегальных. Во-вторых, нужен контроль полёта каждого беспилотника на предмет соответствия заранее согласованному маршруту и обеспечения безопасности полёта для других участников воздушного движения и т.д», — говорит Федутинов.

Аналогичное мнение в разговоре с RT высказал генеральный директор АО «Аэрокон» авиационный эксперт Эдуард Багдасарян.

«Создать такую систему, конечно же, непросто из-за того, что на маршруте полёта беспилотника не должно быть других воздушных судов. Но многие страны идут по этому пути. Да, вопросы безопасности сегодня стоят необычайно остро, но современные технологии способны решить проблемы, связанные с эксплуатацией БПЛА», — подчеркнул Багдасарян.