Самолёт Boeing 737 готовится к аварийной посадке в Челябинске

Пассажирский лайнер Boeing 737 из Сочи, на борту которого почти 190 человек, готовится к аварийной посадке в Челябинске из-за неисправности.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Ранее пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airline, выполнявший рейс Москва — Томск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за неисправности двигателя.