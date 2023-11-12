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Самолёт Boeing 737 готовится к аварийной посадке в Челябинске

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Пассажирский лайнер Boeing 737 из Сочи, на борту которого почти 190 человек, готовится к аварийной посадке в Челябинске из-за неисправности.
Самолёт Boeing 737 готовится к аварийной посадке в Челябинске
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Ранее пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airline, выполнявший рейс Москва — Томск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за неисправности двигателя.

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