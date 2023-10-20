В Новосибирске сел пассажирский Boeing 737-800 с одним работающим двигателем
Об этом заявили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«По предварительным данным... принято решение о посадке в международном аэропорту Новосибирск имени Покрышкина», — сказано в заявлении.
Уточняется, что посадка прошла в штатном режиме.
На борту самолёта находилось 165 пассажиров.
14 октября самолёт, следовавший из Владивостока в Читу, совершил аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности левого двигателя.