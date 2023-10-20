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В Новосибирске сел пассажирский Boeing 737-800 с одним работающим двигателем

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Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airline, выполнявший рейс Москва — Томск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за неисправности двигателя.

Об этом заявили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«По предварительным данным... принято решение о посадке в международном аэропорту Новосибирск имени Покрышкина», — сказано в заявлении.

Уточняется, что посадка прошла в штатном режиме.

На борту самолёта находилось 165 пассажиров.

14 октября самолёт, следовавший из Владивостока в Читу, совершил аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности левого двигателя.

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