Самолёт Владивосток — Чита аварийно сел из-за неисправности двигателя
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Об этом информирует пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.
«Посадка самолёта прошла благополучно. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В настоящий момент специалисты устанавливают причины технической неисправности.
Проводится доследственная проверка.
Ранее сообщалось, что самолёт «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, сел на грунт в районе села Убинское Новосибирской области.
Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавшие отсутствуют.