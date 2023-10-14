Узнать больше

Самолёт Владивосток — Чита аварийно сел из-за неисправности двигателя

Короткая ссылка
Самолёт, следовавший из Владивостока в Читу, совершил аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности левого двигателя.
Самолёт Владивосток — Чита аварийно сел из-за неисправности двигателя
  • Legion-Media
  • © Jiang Kehong

Об этом информирует пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

«Посадка самолёта прошла благополучно. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В настоящий момент специалисты устанавливают причины технической неисправности.

Проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что самолёт «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, сел на грунт в районе села Убинское Новосибирской области.

Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавшие отсутствуют.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить