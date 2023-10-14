Самолёт Владивосток — Чита аварийно сел из-за неисправности двигателя

Самолёт, следовавший из Владивостока в Читу, совершил аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности левого двигателя.

Об этом информирует пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

«Посадка самолёта прошла благополучно. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В настоящий момент специалисты устанавливают причины технической неисправности.

Проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что самолёт «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, сел на грунт в районе села Убинское Новосибирской области.

Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавшие отсутствуют.