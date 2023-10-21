От 700 тысяч рублей и выше: названа стоимость рекомендованных для российских чиновников автомобилей

Самой бюджетной моделью автомобилей из перечня рекомендованных для служебного пользования государственными и муниципальными чиновниками стала Lada Granta, сообщили СМИ. Стоимость этой модели АвтоВАЗа начинается от 700 тыс. рублей. Самым дорогим из рекомендованных является бренд Aurus, ценник на модели Senat и Komendant составляет почти 40 млн рублей. Накануне Минпромторг представил список из более чем 20 моделей от шести российских и китайских автомобильных брендов. В ведомстве считают, что эти машины отвечают потребностям должностных лиц самого разного уровня.

Самым бюджетным автомобилем для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях стала Lada Granta стоимостью 700 тыс. рублей, пишет РИА Новости.

Стоимость других моделей от бренда Lada немногим выше. Так, стоимость Lada Niva Legend начинается от 830 тыс. рублей, Lada Niva Travel — от 1,1 млн рублей, Lada Vesta — от 1,24 млн рублей, Lada Vesta SW Cross — от 1,5 млн рублей.

Чуть дороже линейка моделей УАЗа: «Хантер» — от 981 тыс. рублей, «Патриот» — от 1,2 млн рублей, «Пикап» — от 1,26 млн рублей, «Профи» — от 1,3 млн рублей.

Следом идёт китайский бренд Haval, который владеет автозаводом под Тулой, стоимость модели Jolion стартует от 1,9 млн рублей, F7 и F7x — от 2,4 млн рублей, Dargo — от 3 млн рублей, а H9 — от 4 млн рублей.

Продукция завода «Москвич» стоит не менее 2,2 млн рублей, именно столько стоит кроссовер «Москвич 3», цены за новый лифтбек «Москвич 6» начинаются от 2,6 млн рублей, а электрокар «Москвич 3е» обойдётся уже в 3,95 млн рублей.

Минпромторг России представил перечень отечественных авто, которые рекомендуются госслужащим

Минимальная стоимость машины от китайского бренда электромобилей Evolute составляет 3 млн рублей. За эту цену продаётся электрокар Evolute i-PRO, модель i-Joy обойдётся уже в 3,5 млн рублей, тогда как ценник за i-Sky составляет 4 млн рублей.

Самым дорогим из рекомендованных является бренд Aurus. Стартовая цена на седан Aurus Senat составляет 38,9 млн рублей, на внедорожник Aurus Komendant — 39,9 млн рублей.

«Как бренд автомобилей класса люкс Aurus предлагает клиентам широкие возможности индивидуализации и дополнительных опций, которые касаются как экстерьерных, так и интерьерных решений. Поэтому итоговая стоимость каждого автомобиля зависит от пожеланий клиента, выбранных опций и уровня персонализации в исполнении Aurus», — отметили в пресс-службе компании в разговоре с РИА Новости.

Накануне Минпромторг России представил перечень автомобилей, которые рекомендуются госслужащим. В список вошли модели шести брендов (Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич», Haval и Evolute) с российским VIN-номером, которые производятся на территории РФ в рамках специальных инвестиционных контрактов. В рамках СПИК производители таких машин берут на себя обязательства по повышению уровня их локализации.

«Решение поддержит спрос на российские автомобили и будет способствовать развитию отечественной автомобильной промышленности. Бесперебойная работа предприятий автопрома обеспечит экономический рост страны», — заявили в министерстве.

При этом перечень будет обновляться по мере выхода на рынок новых автомобилей отечественного производства.

«Это логично — пересадить госслужащих на машины, которые по крайней мере собираются здесь, и уж тем более производятся. Какой тогда пример любой чиновник может подавать, если он ездит на иностранном автомобиле, обычному рядовому жителю страны? На чём ездят люди, на том должен ездить и чиновник», — заявил RT вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

В свою очередь, автоэксперт Сергей Канаев полагает, что большинство российских чиновников хотели бы пересесть на Aurus. При этом он считает, что колоссальная загрузка при госзаказе будет ожидать завод «Москвич».

«Мера однозначно поддержит автопром. С точки зрения сегодняшнего времени и военно-политической обстановки это абсолютно разумно», — пояснил собеседник RT.

Напомним, что в августе Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. По словам президента РФ, «наше замечательное чиновничество» должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов.

В сентябре на сайте Кремля появилось соответствующее поручение правительству о необходимости «принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей». Тогда же Совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами исключительно машин, произведённых в России.