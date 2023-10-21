Самым бюджетным рекомендованным для чиновников авто стала Lada Granta

Самым бюджетным автомобилем для чиновников в соответствии с рекомендациями Минпромторга стала Lada Granta за 700 тыс. рублей.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на прайс-листы и данные автопроизводителей.

Дороже всех обойдётся внедорожник Aurus Komendant, его стоимость — около 40 млн рублей.

Ранее в Минпромторге перечислили марки авто, рекомендованных для использования чиновниками.

В перечень вошли российские бренды Lada, «Москвич», Aurus, Evolute и УАЗ, а также китайская марка Haval.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с RT заявил, что чиновник должен ездить на том же автомобиле, что и рядовой житель.