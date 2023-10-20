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Минпромторг опубликовал список авто, рекомендованных для госслужащих

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В Минпромторге перечислили марки авто, рекомендованных для использования чиновниками.
Минпромторг опубликовал список авто, рекомендованных для госслужащих
  • Gettyimages.ru
  • © Mustafa Yalcin/Anadolu Agency

«Минпромторгом России подготовлен перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях», — говорится в сообщении ведомства.

По данным РИА Новости, в перечень вошли российские бренды Lada, «Москвич», Aurus, Evolute и УАЗ, а также китайская марка Haval.

Уточняется, что список будет со временем видоизменяться по мере выхода на рынок новых моделей.

Ранее Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме в ходе дискуссии заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, а также высказал мнение, что российских чиновников можно было бы пересадить на автомобили Lada.

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