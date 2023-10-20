Минпромторг опубликовал список авто, рекомендованных для госслужащих
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«Минпромторгом России подготовлен перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях», — говорится в сообщении ведомства.
По данным РИА Новости, в перечень вошли российские бренды Lada, «Москвич», Aurus, Evolute и УАЗ, а также китайская марка Haval.
Уточняется, что список будет со временем видоизменяться по мере выхода на рынок новых моделей.
Ранее Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме в ходе дискуссии заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, а также высказал мнение, что российских чиновников можно было бы пересадить на автомобили Lada.