Автоэксперт: чиновник должен ездить на том же автомобиле, что и рядовой житель
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«Это логично — пересадить госслужащих на машины, которые, по крайней мере, собираются здесь и уж тем более производятся. Какой тогда пример любой чиновник может подавать, если он ездит на иностранном автомобиле, обычному рядовому жителю страны? На чём ездят люди, на том должен ездить и чиновник», — рассказал автоэксперт.
Ранее в Минпромторге перечислили марки авто, рекомендованных для использования чиновниками.
Отмечается, что в перечень вошли российские бренды Lada, «Москвич», Aurus, Evolute и УАЗ, а также китайская марка Haval.
Уточняется, что список будет со временем видоизменяться по мере выхода на рынок новых моделей.