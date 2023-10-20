Автоэксперт: чиновник должен ездить на том же автомобиле, что и рядовой житель

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с RT прокомментировал рекомендованные Минпромторгом марки авто для использования чиновниками.

«Это логично — пересадить госслужащих на машины, которые, по крайней мере, собираются здесь и уж тем более производятся. Какой тогда пример любой чиновник может подавать, если он ездит на иностранном автомобиле, обычному рядовому жителю страны? На чём ездят люди, на том должен ездить и чиновник», — рассказал автоэксперт.

Ранее в Минпромторге перечислили марки авто, рекомендованных для использования чиновниками.

Отмечается, что в перечень вошли российские бренды Lada, «Москвич», Aurus, Evolute и УАЗ, а также китайская марка Haval.

Уточняется, что список будет со временем видоизменяться по мере выхода на рынок новых моделей.