Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич», Haval и Evolute: Минпромторг опубликовал список рекомендованных для чиновников машин

Минпромторг рекомендовал для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях шесть локализованных в России марок — Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич», Haval и Evolute. По данным министерства, производственные мощности российских предприятий позволяют удовлетворить потребность госструктур в автомобилях с разнообразными техническими характеристиками и оснащением. В августе Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Спустя месяц Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей, произведённых в РФ.

В список автомобилей для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях вошли шесть брендов, российских и китайских, — Lada, «Москвич», Aurus, Evolute, «УАЗ» и Haval. Соответствующую рекомендацию подготовил Минпромторг России.

«Отечественными предприятиями уже выпускается широкий ряд моделей с разнообразными техническими характеристиками и оснащением, которые способны обеспечить потребности различных уровней должностных лиц. Производственные мощности также позволят удовлетворить потребность в автомобилях для закупок государственных структур», — говорится в сообщении.

В списке значатся легковые автомобили Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), УАЗ («Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), Aurus (Senat, Komendant), «Москвич» (3, 3е, 6), а также китайские Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky) и Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

При этом перечень планируется актуализировать по мере выхода на рынок новых моделей российского производства. В частности, напомним, что в ближайшие пару лет АвтоВАЗ планирует запустить четыре новых модели, включая электромобиль e-Largus и седан бизнес-класса Lada Aura.

В Минпромторге подчеркнули, что в приоритетном порядке следует закупать машины перечисленных выше марок, у которых высокая степени локализации производства. При этом автомобили, у которых уровень локализации ниже допустимого для госзакупок, можно будет закупить только по специальному разрешению.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр назвал логичным решением пересадить чиновников на автомобили, которые собираются и производятся в России.

«Какой тогда пример любой чиновник может подавать, если он ездит на шикарном иностранном автомобиле, обычному рядовому жителю страны. Эта рекомендация нормальна для любой страны мира, у которой существует автопром внутри страны», — заметил собеседник RT.

Электроседан Evolute i-Pro / Новый седан «Москвич 6»

© РИА Новости/АГН «Москва»

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что поручение президента Владимира Путина о замене машин для чиновников с иностранных на российские будет исполняться беспрекословно.

«Есть поручение главы государства, оно будет исполняться беспрекословно. Заниматься закупками будет специальное подразделение, какая компания выиграет, решит конкурс», — говорил он в сентябре.

Тогда же Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей, произведённых в России. Нововведение начнёт действовать с 2024 года. Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, в нижней палате уже приступили к замене автотранспорта, используемого в служебных целях в Москве, на отечественные марки. По его словам, это будет способствовать развитию российского автопрома. К тому же бюджетные средства останутся в стране.

Niva Travel / УАЗ Патриот

© АО «АВТОВАЗ»/ООО «УАЗ»

В августе Владимир Путин на встрече с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. По его словам, должна быть исключена дальнейшая закупка министерствами и ведомствами машин иностранного производства.

«Всё это чиновничество наше замечательное, оно должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это», — говорил президент России.

Спустя месяц глава государства адресовал правительству, властям регионов при участии Управления делами президента поручение, в котором говорится о необходимости «принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей».