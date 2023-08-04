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Володин заявил, что главы фракций в Госдуме поддержали решение использовать российские авто

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главы думских фракций поддержали решение об использовании депутатами российских автомобилей.
Володин заявил, что главы фракций в Госдуме поддержали решение использовать российские авто
  • РИА Новости
  • © Мария Девахина

Он подчеркнул, что начинать необходимо с себя.

«Мы обсудили с руководителями фракций Государственной думы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки. Все поддерживают такое решение», — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.

Позднее российские сенаторы в беседе с RT поддержали заявление президента России Владимира Путина о том, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.

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