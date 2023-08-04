Володин заявил, что главы фракций в Госдуме поддержали решение использовать российские авто

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главы думских фракций поддержали решение об использовании депутатами российских автомобилей.

Он подчеркнул, что начинать необходимо с себя.

«Мы обсудили с руководителями фракций Государственной думы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки. Все поддерживают такое решение», — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.

Позднее российские сенаторы в беседе с RT поддержали заявление президента России Владимира Путина о том, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.