Путин поручил принять меры по использованию чиновниками российских автомобилей
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- © Alexander Kazakov/Kremlin Pool
«Принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей», — говорится в тексте поручения на сайте Кремля.
Поручение адресовано правительству, властям регионов при участии Управления делами президента.
Доклад по мерам необходимо предоставить до 1 февраля.
Ранее сообщалось, что автозавод «Москвич» планирует с 2026 года начать производство электромобилей с российскими электродвигателями и тяговой батареей.
Также стало известно, что АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS).