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Путин поручил принять меры по использованию чиновниками российских автомобилей

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Российский президент Владимир Путин дал поручение о приоритетном использовании чиновниками автомобилей, произведённых в России.
Путин поручил принять меры по использованию чиновниками российских автомобилей
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kazakov/Kremlin Pool

«Принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей», — говорится в тексте поручения на сайте Кремля.

Поручение адресовано правительству, властям регионов при участии Управления делами президента.

Доклад по мерам необходимо предоставить до 1 февраля.

Ранее сообщалось, что автозавод «Москвич» планирует с 2026 года начать производство электромобилей с российскими электродвигателями и тяговой батареей.

Также стало известно, что АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS).

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