Путин поручил принять меры по использованию чиновниками российских автомобилей

Российский президент Владимир Путин дал поручение о приоритетном использовании чиновниками автомобилей, произведённых в России.

«Принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей», — говорится в тексте поручения на сайте Кремля.

Поручение адресовано правительству, властям регионов при участии Управления делами президента.

Доклад по мерам необходимо предоставить до 1 февраля.

Ранее сообщалось, что автозавод «Москвич» планирует с 2026 года начать производство электромобилей с российскими электродвигателями и тяговой батареей.

Также стало известно, что АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS).