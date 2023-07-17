АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Granta с ABS

АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS).

«АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta, оснащённых антиблокировочной системой тормозов… ABS устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic», — сообщили в компании.

Рекомендованная розничная цена на модель LADA Granta c ABS — от 772 500 рублей.

В июне продажи автомобилей Lada выросли на 272% по сравнению с 2022 годом. Всего в прошлом месяце реализовали 27 839 коммерческих и пассажирских машин АвтоВАЗа.

Также АвтоВАЗ представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) новую модель — кроссовер Lada X-Cross 5.