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АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Granta с ABS

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АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS).
АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Granta с ABS
  • РИА Новости

«АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta, оснащённых антиблокировочной системой тормозов… ABS устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic», — сообщили в компании.

Рекомендованная розничная цена на модель LADA Granta c ABS — от 772 500 рублей.

В июне продажи автомобилей Lada выросли на 272% по сравнению с 2022 годом. Всего в прошлом месяце реализовали 27 839 коммерческих и пассажирских машин АвтоВАЗа.

Также АвтоВАЗ представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) новую модель — кроссовер Lada X-Cross 5.

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