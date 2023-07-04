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В июне продажи автомобилей Lada выросли на 272% по сравнению с 2022 годом

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В июне продажи автомобилей Lada выросли на 272% по сравнению с 2022 годом. Всего в прошлом месяце реализовали 27 839 коммерческих и пассажирских машин АвтоВАЗа.
В июне продажи автомобилей Lada выросли на 272% по сравнению с 2022 годом
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу производителя.

Больше всего в июне продали автомобилей модели Granta (16 757 единиц), что на 407% превышает показатели аналогичного периода 2022 года.

«В процентном соотношении объём производства в июне 2023 года на 110,4% превышает июньский выпуск в 2022 году», — говорится в публикации.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в июне в автопарк Московской областной противопожарно-спасательной службы поступило 38 новых автомобилей.

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