В июне продажи автомобилей Lada выросли на 272% по сравнению с 2022 годом
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу производителя.
Больше всего в июне продали автомобилей модели Granta (16 757 единиц), что на 407% превышает показатели аналогичного периода 2022 года.
«В процентном соотношении объём производства в июне 2023 года на 110,4% превышает июньский выпуск в 2022 году», — говорится в публикации.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в июне в автопарк Московской областной противопожарно-спасательной службы поступило 38 новых автомобилей.